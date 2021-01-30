Yago Pikachu revela expectativa do Vasco para o confronto com o Bahia

Crédito: Yago Pikachu voltou a ter boas atuações depois do retorno de Luxemburgo ao Vasco (Rafael Ribeiro/Vasco

Restando apenas seis rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro 2020, o Vasco terá um duelo decisivo contra o Bahia, neste domingo, às 16h (de Brasília), em São Januário. De acordo com o site 'Infobola', os números do matemático Tristão Garcia apontam que o Gigante da Colina ainda tem 24% de chance de queda. Com isso, Yago Pikachu revelou a expectativa da equipe para o confronto em entrevista à VascoTV.

> Confira e simule a classificação do Campeonato Brasileiro 2020

- Expectativa boa porque a gente vem de dois resultados positivos. Vitória contra o Atlético, que está lá em cima na tabela, e o próprio Palmeiras. Mesmo sabendo que não estava com o time principal, mas ele representa o Palmeiras. A gente vem de dois bons resultados e esperamos manter essa pegada. Essa sequência boa para que a gente possa se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento - disse.

- E querendo ou não é um confronto direto que a gente tem com o nosso adversário. Um adversário que está próximo da gente e temos que fazer de tudo para conseguir essa vitória. Estamos encarando esse jogo como uma decisão. Esse é o espírito que a gente vai encarar essa partida. Se distanciar da zona de baixo e quem sabe almejar coisas melhores como a Sul-Americana que está em nosso alcance - acrescentou.