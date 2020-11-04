Yago Felipe torce por 'fico' de Dodi no Fluminense, fala em chance de título e protesta por caso Mari Ferrer

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Os desdobramentos do caso de Mariana Ferrer ganharam repercussão no mundo do esporte. Nesta quarta-feira, o volante do Fluminense Yago Felipe aproveitou o espaço na coletiva de imprensa para se manifestar em apoio à influenciadora. Uma reportagem do "The Intercept Brasil" mostrou que André Aranha, empresário acusado de estuprá-la em um beach club em Florianópolis (SC) em 2018, foi inocentado. O promotor do caso falou em "estupro culposo".

- Queria usar o espaço. Espero que essa mensagem possa chegar à Mariana Ferrer. Dizer que não só eu, mas muitas pessoas estão ao lado dela e de outras mulheres vítima de estupro. Ela não foi só estuprada, mas humilhada. Quero desejar muita força, dizer que ela não está só - disse o jogador.

Yago ainda relembrou uma parte dos vídeos do julgamento em que Mariana aparece sendo humilhada pelo advogado de defesa de Aranha, Cláudio Gastão da Rosa Filho. Ela implora por respeito no momento. Clubes e jogadores se manifestaram nas redes sociais pedindo justiça no caso. O Fluminense foi um desses.

- O advogado disse estar feliz por ela não ser filha dele. Creio que ela também é muito feliz por não ter um pai assim. Estamos com você e com outras as mulheres que são vítimas desse crime. Espero que a justiça seja feita não só nesse caso mas no de outras vítimas de estupro - completou.Briga no Brasileirão e renovação de Dodi

O Fluminense vive o melhor momento da temporada e tem uma sequência de oito jogos sem perder neste Campeonato Brasileiro. Yago Felipe exaltou o momento do Tricolor e afirmou que a equipe está, sim, na briga pelo título da competição. O Flu é o quarto colocado neste momento.

- Estamos sim na briga pelo título. Os números e a posição na tabela mostram isso. Por que não seguirmos firmes e fortes para que a gente continue com os resultados positivos? É o nosso objetivo, pensar jogo a jogo e ir somando pontos. Com os resultados positivos veio mais confiança no trabalho, nos jogadores, em toda a comissão técnica. O impacto disso é muito bom. Creio que seja bom para todos. É mais a parte da confiança com os resultados positivos - afirmou.

Um dos assuntos mais comentados do Fluminense é a novela pela renovação de Dodi. O volante e os empresários seguem em conversas com o Flu para definir se o jogador fica ou não. O contrato é válido apenas até dezembro deste ano.