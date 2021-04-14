Yago Felipe renova com o Fluminense e comemora: 'Certeza que grandes coisas estão por vir'

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O Fluminense renovou o contrato de Yago Felipe por mais uma temporada e anunciou o acordo nesta terça. O novo vínculo do meio-campista com o clube passa a ser até o fim de 2022 - o anterior era válido até dezembro deste ano.

Yago Felipe chegou ao Fluminense em janeiro de 2020, depois de uma temporada defendendo o Goiás. O atleta de 26 anos vibrou com a renovação:

- Muito feliz pela renovação, tenho muita gratidão pelo Fluminense, que está me dando mais essa oportunidade de ter o contrato renovado. Espero que eu possa retribuir dentro de campo no dia a dia com meus companheiros e tenho certeza que grandes coisas estão por vir - disse Yago Felipe.

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Formado nas categorias de base do Botafogo, Yago ainda passou por Flamengo e Espanyol-ESP antes de chegar ao Figueirense, onde se profissionalizou. Pouco depois, assinou com o Vitória, mas só foi chamar a atenção do cenário nacional em 2019, quando tornou-se um dos destaques do Goiás no Brasileirão. Depois, iniciou a sua trajetória pelo Fluminense.

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