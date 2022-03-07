Yago Felipe projeta Libertadores, fala de liderança e revela torcer para o Fluminense: 'Honrar sempre'

Após conquistar a Taça Guanabara no último sábado, o Fluminense se prepara para a terceira rodada da Libertadores. Yago Felipe, que foi capitão nos jogos contra o Millonarios, projetou a próxima fase que o Tricolor irá disputar e destacou a importância da torcida, que lotou o São Januário na classificação. O volante ainda disse que é fundamental fazer bons jogos, seja em casa ou fora do Rio de Janeiro. - Os confrontos de mata-mata pela Libertadores sempre são muito complicados, independente dos adversários. Contra o Millonarios, fizemos um jogo muito difícil, na altitude, mas a gente conseguiu um resultado positivo e decidimos em casa. Mesmo sendo em São Januário, a nossa torcida compareceu, fez um caldeirão e nos ajudou na classificação. Agora temos o Olimpia, e vai ser um confronto perigoso porque é uma equipe vencedora na competição. É um adversário muito difícil e creio que temos que ser melhores nos dois jogos. Não basta abrir a vantagem aqui e deixar a desejar fora - disse.

Identificado com o clube, Yago revelou a emoção de ser escolhido para liderar a equipe na segunda rodada da Libertadores. Contudo, reforçou que o elenco tem outros líderes igualmente importantes para o sucesso do Flu.

- Se é um privilégio vestir a camisa do Fluminense, imagina usar a faixa [de capitão]. Fico honrado com isso e pode ter certeza que vou honrar sempre. O Abel optou por me dar a faixa de capitão na Libertadores, pela ausência do Fred, e eu ali represento toda a torcida e meus companheiros, com toda a dedicação e empenho. Acho que todos ali são líderes. Tem a liderança técnica, outros gostam de falar mais, outros são líderes pelo exemplo do dia a dia. Temos jogadores renomados como Felipe Melo, Fábio, David Braz... Dividir essa liderança com eles é algo muito importante.> Veja e simule a tabela do Cariocão

Yago, que já contribuiu com três assistência neste início de temporada, ainda falou sobre a variação tática de Abel Braga. Ele comentou que os dois times do Fluminense têm estratégias diferentes e disse que, mesmo em processo de adaptação ao novo modelo, todos os jogadores se esforçam para executar a ideia do técnico da melhor forma possível.

- É um esquema que estamos fazendo há poucos jogos. Estávamos há muito tempo em outro, e quando o professor Abel chegou, ele passou a ideia dessa formação. Nós temos abraçado e tentado aperfeiçoar cada vez mais. A equipe que joga o Carioca, ela atua em outra formação, mas a gente sempre procura fazer o nosso melhor. Claro que, às vezes, a gente não está se sentindo tão confortável, mas tenta sair da zona de conforto para ajudar o Fluminense. Esse é o meu pensamento.Ao final da coletiva, o volante disse que a disputa pela posição fortalece o elenco. Alheio às críticas externas, Yago Felipe ressaltou que deseja que o clube vença pois, acima de tudo, é torcedor do Fluminense. Ele ainda elogiou os companheiros de posição.

- Eu não sou apenas jogador do Fluminense, mas também torcedor. Então quero sempre que meu time tenha os melhores. Estou muito feliz do Martinelli ter voltado a jogar o que ele sabe, fiz grandes jogos ao lado dele e, para mim, é um dos jogadores mais completos que nós temos. Um cara sensacional, alguém que admiro o trabalho. Nonato também é impressionante, sempre falo para ele que joga muito. E não só ele, todos os outros do meio-campo: o Wellington, o Martins... Acho que a gente está, sim, no caminho certo. Temos que torcer pelos nossos companheiros, porque se eles estiverem bem, automaticamente o Fluminense está vencendo. Isso nos deixa felizes e confiantes para trabalhar - finalizou.