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Yago Felipe leva o terceiro cartão amarelo e desfalca o Fluminense no Brasileirão

Volante fica suspenso diante do Fortaleza, atual líder da competição, e abre dúvida para o técnico Roger Machado...
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Publicado em 

17 jun 2021 às 21:38

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 21:38

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense terá um importante desfalque na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Yago Felipe levou o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Santos, nesta quinta-feira, no Maracanã, e desfalcará a equipe diante do Fortaleza, atual líder da competição. O jogador atuou os 90 minutos pela quarta rodada.
> ATUAÇÕES: Nene marca em centésimo jogo e define vitória do Fluminense sobre o SantosYago é visto como um dos jogadores mais importantes deste elenco. Não à toa atuou em todas as 23 partidas desde 23 de março, quando estreou na temporada. Ele só iniciou no banco em três oportunidades e soma 1751 minutos jogados.
Veja a tabela do Brasileirão
A ausência abrirá uma lacuna no Flu, que tem dificuldade de repor seus dois volantes titulares. Wellington vem sendo a primeira opção no setor e, ao lado do André, é um dos concorrentes pela vaga.
Com a vitória em casa, o Fluminense chegou aos oito pontos no Campeonato Brasileiro e segue invicto. A equipe ocupa a quinta posição e tem duas vitórias e dois empates em quatro jogos. O confronto com o Fortaleza é no domingo, na Arena Castelão, às 18h15.

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