Yago Felipe lamenta derrota do Fluminense: 'Infelizmente não aproveitamos as chances'

Neste sábado, o Fluminense foi derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0, no Allianz Parque. Após pressionar o mandante no primeiro tempo, Manoel fez gol contra e o time não conseguiu reverter o placar. Ao final da partida, Yago Felipe comentou o desempenho do Tricolor em campo. - A gente teve um bom ritmo de jogo, tanto no primeiro como no segundo tempo. Infelizmente não aproveitamos as chances, o Palmeiras aproveitou e por isso que saiu com o resultado do jogo - afirmou. O volante também disse que a equipe merecia resultado melhor, mas não foi capaz de aproveitar os lances de perigo. Na análise, destacou que o adversário explorou melhor as chances que teve.
- Acho que não, a gente fez por merecer no mínimo um empate mas eles souberam aproveitar as oportunidades, então mereceram a vitória.Com o resultado, o Fluminense estaciona com 17 pontos no Brasileirão, acumulando 4 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Na próxima terça, o Tricolor encara o Criciúma, às 19h15, no Estádio Heriberto Hülse.