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Yago Felipe fala sobre título da Taça Guanabara e os jovens do Fluminense: 'São grandes jogadores'

Meia elogia atletas que vieram da base e destaca importância da conquista...
LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2022 às 21:02

Publicado em 05 de Março de 2022 às 21:02

A temporada do Fluminense segue praticamente impecável em termos de resultados. Neste sábado, o Tricolor chegou à 11ª vitória consecutiva e garantiu o título da Taça Guanabara com uma rodada de antecedência após o triunfo por 4 a 0 sobre o Resende, no Estádio Raulino de Oliveira. Após a partida, o volante Yago Felipe falou sobre a importância do troféu, apesar de ser apenas o primeiro turno do Campeonato Carioca.- Muito feliz com a conquista. Sabemos que é o merecimento do trabalho do Abel, comissão e jogadores. A gente sabe que é importante a Taça Guanabara para o torcedor e para o início da temporada. Espero que possamos continuar assim, que virão mais títulos - afirmou o jogador.
O meia tricolor também não poupou elogios aos jogadores vindos da base e os creditou pelo título e as boas atuações, e como isso foi importante para o Fluminense:
+Veja os gols da vitória tricolor sobre o Resende
-Torço muito pelos meninos: o Martinelli, André, Nonato... são grandes jogadores. Fico feliz em vê-los fazendo gols e ajudarem a equipe. Quem ganha com isso é o Fluminense - completou.
O Fluminense faturou a Taça Guanabara pela 11ª vez na história e chega a 11 vitórias consecutivas na temporada. Na próxima quarta-feira, o Tricolor inicia a terceira fase da Libertadores diante do Olímpia (PAR), no Estádio Nilton Santos, às 21h30. No Estadual, o Flu ainda tem o Boavista na última rodada antes da semifinal, onde terá a vantagem do empate e ainda aguarda a definição do adversário, que será um dos quatro grandes.
Crédito: YagoFelipecomentousobreotítulotricolordaTaçaGuanabara(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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