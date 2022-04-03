Yago Felipe exalta peso da camisa do Fluminense e diz: 'Estávamos na vantagem na dedicação, na vontade'

Quando a taça foi entregue ao Fluminense, Yago Felipe foi um dos chamados para erguê-la. Capitão em diversos jogos da temporada até aqui, o volante viveu meses de altos e baixos, assim como toda equipe, mas foi mais um com boa atuação no empate por 1 a 1 com o Flamengo que garantiu o título do Campeonato Carioca ao Tricolor. Após a partida no Maracanã, o jogador falou sobre a sensação de vencer e superar o momento de desconfiança.- A gente estava na vantagem não só nos gols, mas na dedicação, na vontade. Demonstramos isso no segundo jogo, isso foi o principal e conseguimos o resultado. A gente não pode se empolgar quando está ganhando, mas também não pode se afundar em uma eliminação. É claro que machuca, mas temos que levantar, reconhecer onde erramos e para conseguir os nossos objetivos - disse.