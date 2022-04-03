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Yago Felipe exalta peso da camisa do Fluminense e diz: 'Estávamos na vantagem na dedicação, na vontade'

Volante celebrou o título do Campeonato Carioca conquistado pelo Flu após a vitória por 3 a 1 no agregado contra o Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

03 abr 2022 às 10:00

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 10:00

Quando a taça foi entregue ao Fluminense, Yago Felipe foi um dos chamados para erguê-la. Capitão em diversos jogos da temporada até aqui, o volante viveu meses de altos e baixos, assim como toda equipe, mas foi mais um com boa atuação no empate por 1 a 1 com o Flamengo que garantiu o título do Campeonato Carioca ao Tricolor. Após a partida no Maracanã, o jogador falou sobre a sensação de vencer e superar o momento de desconfiança.- A gente estava na vantagem não só nos gols, mas na dedicação, na vontade. Demonstramos isso no segundo jogo, isso foi o principal e conseguimos o resultado. A gente não pode se empolgar quando está ganhando, mas também não pode se afundar em uma eliminação. É claro que machuca, mas temos que levantar, reconhecer onde erramos e para conseguir os nossos objetivos - disse.
O Flu venceu o primeiro jogo por 2 a 0, com dois gols de Germán Cano já nos minutos finais. No confronto de volta, chegou a sair atrás após Gabriel Barbosa abrir o placar, mas viu o argentino brilhar novamente e garantir a taça para a sala de troféus de Laranjeiras.
- Sempre falo com os meus companheiros, o meu time tem que jogar com muita vontade. Quando a gente coloca essa camisa ela pesa. O mínimo que temos que fazer é correr muito para conseguir os nossos objetivos. [...] É união. O Cano fez o gol, mas todo o grupo mereceu essa vitória - completou.
Depois de vencer o Flamengo, o Fluminense inicia na próxima segunda-feira a preparação para estrear na Copa Sul-Americana na quarta, às 19h15, contra o Oriente Petrolero (BOL), no Maracanã. No sábado, dia 9, já é dia de atuar na primeira rodada do Campeonato Brasileiro diante do Santos, também em casa.
Crédito: YagoFelipecelebratítulodoFluminensesobreoFlamengonoCarioca(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

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