Yago Felipe elogia Roger após vitória do Fluminense no Brasileirão e diz: 'Temos que pensar alto'

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense chegou a quatro partidas de invencibilidade ao vencer o Cuiabá por 1 a 0, neste domingo, em São Januário. Um dos destaques foi o volante Yago Felipe, autor da assistência para o gol de Gabriel Teixeira ainda no primeiro tempo, a segunda dele na temporada. Após a partida, válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o jogador elogiou o time e o técnico Roger Machado.

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- É muito fruto do trabalho do professor Roger, que dá essa liberdade para os jogadores de meio-campo chegarem também e ajudarem. Fico muito feliz em crescer junto com a equipe. A cada oportunidade, nós temos que evoluir, temos que pensar alto - analisou o atleta.

Não foi um confronto de grandes lances, mas o Flu, apesar da menor posse de bola, conseguiu ser eficiente. No fim, o Cuiabá fez grande pressão, mas não marcou. Yago ressaltou o calor em São Januário e a qualidade dos adversários.

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- Hoje, sofremos um pouco no jogo pelo calor e pelas circunstâncias do jogo, poderíamos ter definido, mas também parabenizar a equipe do Cuiabá, que é uma excelente equipe, trabalhou muito bem a bola, tem grandes jogadores. Então, tem que ficar muito satisfeito com a vitória - completou.