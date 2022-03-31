Yago Felipe elogia postura do time em vitória Fluminense e critica arbitragem: 'Ficamos indignados'

Na disputa pelo título do estadual, o Fluminense saiu na frente. Nesta quarta, o clube venceu o Flamengo por 2 a 0, pelo primeiro jogo da final. Após os 90 minutos, Yago Felipe creditou a vitória às atuações individuais de cada jogador da equipe. O volante também reforçou que os gols não garantem a vitória, mas ajudam na confiança para a decisão. - A gente tem que ressaltar hoje a personalidade de cada atleta. Demonstramos que somos um time de guerreiros e tem que ser assim para vencer o nosso rival. Tem que exaltar muito mais essa postura. O resultado é muito importante, mas para confirmarmos o título no sábado tem que entrar da mesma forma. É importante fazer gols contra o Flamengo, tem que ser valorizado, mas mais ainda nossa entrega e nossa atitude dentro de campo.

Yago comentou sobre o gol de Willian Bigode no primeiro tempo, que foi anulado. O jogador lamentou a decisão da arbitragem, que considerou um erro, mas minimizou o impacto do episódio no restante do jogo.

- Ficamos indignados. Era mais uma assistência e o gol do Willian. Eles se precipitaram, poderiam esperar um pouco mais, mas erros acontecem, que não se repita. Ficamos frustrados, mas nada que tirasse nossa concentração durante o jogo.