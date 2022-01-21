Yago Felipe diz que nem quis ouvir propostas e destaca carinho pelo Fluminense: 'Meu foco está aqui'

Anunciado em janeiro de 2020, Yago Felipe rapidamente ganhou o carinho da torcida do Fluminense. Se chegou com pouca expectativa, o jogador teve atuações em alto nível nas últimas duas temporadas e se firmou como titular. A boa fase fez com que ele se valorizasse no mercado e a chegada de nomes como Felipe Melo poderiam fazer com que quisesse sair. Mas foi o contrário. Identificado com o clube, o meio-campista afirmou, em entrevista ao programa "SBT Sports Rio", que nem quis ouvir propostas.- Por estar jogando em alto nível e pelo Fluminense, tem mais visibilidade. Apareceram algumas coisas, mas falei para o meu empresário e para o Mário (Bittencourt, presidente do clube) que nem queria escutar. Meu foco está aqui. Quero crescer e conquistar títulos. Fico feliz com o carinho da torcida e dos funcionários. Criei uma identificação grande. É um prazer vestir uma camisa grande. A mudança de formação me ajudou, com liberdade para finalizar, e agora terei ainda mais com o Abel. Espero que essa temporada seja melhor.

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Yago é um dos jogadores com contrato até o fim de 2022, renovado em abril do ano passado. Agora, além de André e Martinelli, o jogador também disputará posição com o experiente Felipe Melo. O volante não quis entregar quem deve começar jogando e deixou a "bomba" nas mãos do técnico Abel Braga.

- A expectativa é alta pelo grupo que estamos formando. Temos que ralar muito, fortalecer o grupo independentemente de quem vai jogar. A camisa é muito grande e estamos dando a vida. Temos muitos jogadores. O Flu está bem servido. Tivemos uma grata surpresa com o André, o Martinelli é completo, sou fã. Sem contar os que chegaram ou ficaram. O Felipe Melo pode jogar em duas funções. O Abel fica para responder essa pergunta e encaixar o meio para a bola chegar com qualidade ao ataque - avaliou.A grande missão do Fluminense nesta temporada é se consolidar na briga por grandes objetivos, entre eles o de voltar a conquistar títulos. O do Campeonato Carioca não vem desde 2012 e depois de dois vices seguidos para o Flamengo, a expectativa é desbancar os rivais. A estreia no torneio será na próxima quinta-feira, às 21h, diante do Bangu.

- Esse é o nosso desejo, da torcida, do elenco. Queremos conquistar títulos e para isso precisamos vencer os adversários e o Flamengo. Vamos trabalhar muito para as vitórias. Assim como Flamengo, mantivemos boa parte do elenco. É importante a base forte. Os jogadores renomados estão vindo para ajudar. Acho que faremos bons jogos, já estávamos fazendo contra os rivais. Estamos preparados e fortes, temos certeza que podemos conquistar o título.

Em seis meses, o Fluminense tem a data marcada para se despedir do atacante Fred. Com contrato até 21 de julho, data do aniversário do clube, o camisa 9 já sofre a "pressão" até dentro do elenco para permanecer pelo menos até dezembro. A diretoria admite que, dependendo da situação do time no meio do ano, o jogador pode ficar.

- Já falei com ele: "amigão, vamos estar no meio da temporada, tá doido, joga para o final do ano". Ele brinca, quer pensar jogo a jogo, mas acho que vai estender mais um pouco - finalizou, rindo.