Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Yago Felipe destaca falta de atenção do Fluminense em empate: 'Sofremos um gol bobo'
futebol

Yago Felipe destaca falta de atenção do Fluminense em empate: 'Sofremos um gol bobo'

Volante lamentou resultado e erros básicos do Fluminense, que sofreu o empate após abrir vantagem por 2 a 0 na Arena Pantanal...

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 22:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 set 2021 às 22:33
Crédito: Yago Felipe questionou gol do Fluminense anulado pela arbitragem (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Na busca por uma vaga no G6, Fluminense e Cuiabá empataram por 2 a 2, nesta segunda, na Arena Pantanal. Após a partida, válida pela 21ª rodada do Brasileiro, Yago Felipe destacou a falta de atenção da equipe tricolor, que abriu a vantagem, mas não conseguiu segurar o resultado. O volante, por outro lado, afirmou que não há tempo para lamentar. - A gente não soube administrar bem o jogo. Começamos muito bem, mas infelizmente sofremos um gol bobo, e no segundo tempo, em outra desatenção, tomamos o empate. Fizemos um gol, confesso que foi um lance duvidoso, [a arbitragem] poderia ter dado, mas vida que segue. Temos jogos importantes pela frente e não dá para lamentar demais - disse o camisa 20.
> Confira a classificação da Série A do BrasileirãoCom o resultado, o Fluminense subiu para a oitava colocação do campeonato e acumula 29 pontos, com sete vitórias, oito empates e seis derrotas. No próximo domingo, o time encara o RB Bragantino, às 16h, no Maracanã.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados