Yago Felipe critica desempenho do Fluminense em derrota para o Bahia: 'Não fizemos jus à camisa'

A péssima atuação do Fluminense na derrota por 2 a 0 para o Bahia adiou os planos de classificação para a Libertadores e caiu mal nos próprios jogadores. Nas redes sociais, o volante Yago Felipe criticou a forma como o time se comportou na Arena Fonte Nova e projetou o confronto com a Chapecoense na quinta-feira, pela última rodada. - Não fizemos jus à camisa que vestimos, um jogo para esquecer. Lamentamos muito o resultado, não fizemos nada durante 90 minutos. Mas a tabela nos deu esperança de uma classificação direta na quinta, em casa somos fortes e esperamos conseguir essa vaga - escreveu o jogador.

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Yago é um dos quatro jogadores que estão suspensos para a rodada final do Brasileirão, assim como o capitão Fred, que já havia desabafado no intervalo da partida. Em entrevista antes da descida para o vestiário, o atacante mostrou irritação com o futebol apresentado pelo Flu.

- Do jeito que a gente entrou, não tem nem o que fazer. Vamos conversar o quê? É inadmissível a gente querendo ir para a Libertadores e fazer isso aqui. Vamos entrar no vestiário para a porradaria pra ver se a gente começa a competir. O que vamos falar do nosso time? Você assistiu ao jogo? O que vamos fazer?

Uma vitória simples coloca o Fluminense pelo menos nas fases iniciais da Libertadores. Para ir direto à fase de grupos, o Tricolor precisa bater a Chapecoense e torcer para o Red Bull Bragantino não ganhar do Internacional.