Yago Felipe comenta deslizes do Fluminense mas permanece confiante: 'Vamos buscar a classificação'

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Nesta quinta-feira, o Fluminense empatou com o Barcelona-EQU por 2 a 2, no Maracanã. Em jogo válido pelas quartas de final da Libertadores, o Tricolor saiu na frente com o gol de Gabriel Teixeira, mas perdeu o ritmo e sofreu o revés. Somente nos minutos finais, um pênalti marcado em favor do mandante equilibrou o placar.Após a partida, Yago Felipe concedeu entrevista coletiva. O volante destacou que o time começou fazendo partida segura, mas teve o desempenho prejudicado por pequenas falhas, que acabaram custando caro ao time. Contudo, o meia acredita que a equipe irá evoluir para o jogo de volta.O QUE FALTOU

Detalhe. Estávamos bem no jogo e tivemos chances para fazer o segundo, mas não fizemos. No futebol e especialmente na Libertadores tem que aproveitar cada momento para não se complicar. Complicamos um pouco no jogo de hoje, mas tenho certeza que foi só a primeira parte e vamos buscar no jogo de volta.

GOL DE EMPATE LEVANTA O ÂNIMO?

Eu conversei com alguns jogadores que antes de sofrer o gol estávamos bem na partida. Tivemos uma série de infelicidades que resultaram no gol do Barcelona. O time caiu um pouco, foi frustrante, mas comentei que já passou, vamos para cima e temos que voltar para o jogo. O gol do Fred no fim pode ser o da classificação. Traz o ânimo para a próxima partida.

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RESPOSTA PARA AS COBRANÇAS

O torcedor do Fluminense nunca vai cobrar se você der a vida dentro de campo. Pelo contrário, vai apoiar. É isso que temos que fazer, independente daquele jogo que vai ser ruim técnica e taticamente. A nossa vida dentro de campo tem que ser entregue sempre. Em um jogo de Libertadores não vamos nos arrepender nunca.

MEIO SOBRECARREGADO

Em determinado momento do jogo temos que atacar mais e sobram espaços no meio e no lado. Principalmente em casa temos que jogar para cima para buscar a vitória. Infelizmente não aconteceu, mas tenho certeza que o time fez um bom jogo para buscarmos a classificação.

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QUEDA NO SEGUNDO TEMPO

Pode ser pelo gol sofrido no momento que estávamos melhores no jogo. Isso bate uma frustração de certa forma e levamos a virada, mas o time mostrou força para empatar dentro de casa. Isso mostra equilíbrio e que estamos cada vez melhores.PRESSÃO PARA A SEGUNDA ETAPA

Hoje, independentemente de qualquer situação, sabíamos que o jogo começava aqui, mas não terminava. São duas partidas. Claro que queríamos ganhar e fazer o resultado em casa, onde somos fortes. Mas já mostramos dentro da própria Libertadores que jogamos bem fora e podemos buscar o resultado.

DESEMPENHO

Em geral tivemos muita vontade de ganhar, o time muito focado e concentrado. Pecamos em alguns detalhes, mas deu para ver melhor o adversário e tenho certeza que vamos buscar a classificação.