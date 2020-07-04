Yago admite dificuldades 'visíveis' do Flu e elogia declaração de Autuori

Crédito: Mailson Santana / Fluminense

Com uma derrota e um empate após o retorno do Campeonato Carioca, o Fluminense entra em campo pressionado neste domingo, contra o Botafogo, pela semifinal da Taça Rio. A equipe de Odair Hellmann enfrentou alguns problemas contra Volta Redonda e Macaé, mas garantiu o primeiro lugar do grupo e joga apenas por um empate no Estádio Nilton Santos. Em entrevista coletiva feita por videoconferência, o volante Yago Felipe analisou as primeiras partidas do Tricolor e admitiu as dificuldades encontradas.

- Já sabíamos da dificuldade que iríamos enfrentar por passar tanto tempo longe dos gramados, treinando de forma virtual. Com poucos treinamentos e voltando a jogar, realmente encontramos dificuldades, foi visível. Mas temos uma semifinal importantíssima, um jogo grande. Temos de ter a consciência de colocar as dificuldades de lado, fazer o nosso melhor e conquistar o propósito do campeonato. Temos que fazer um grande jogo. Temos a vantagem, mas precisamos jogar de forma segura para vencer - disse.

Na quinta-feira, o técnico do Botafogo, Paulo Autuori, afirmou ter dificuldades para motivar a equipe para as partidas. Isso porque ele afirmou "não ter clima" no "catastrófico momento do futebol do Rio de Janeiro, confundindo ações políticas com o desporto.". Yago elogiou a fala do treinador, mas garantiu um Fluminense focado.