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Yago admite dificuldades 'visíveis' do Flu e elogia declaração de Autuori

Fluminense e Botafogo se enfrentam pela semifinal da Taça Rio neste domingo e estavam unidos fora de campo contra o retorno do Carioca durante a pandemia...
LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2020 às 16:21

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 16:21

Crédito: Mailson Santana / Fluminense
Com uma derrota e um empate após o retorno do Campeonato Carioca, o Fluminense entra em campo pressionado neste domingo, contra o Botafogo, pela semifinal da Taça Rio. A equipe de Odair Hellmann enfrentou alguns problemas contra Volta Redonda e Macaé, mas garantiu o primeiro lugar do grupo e joga apenas por um empate no Estádio Nilton Santos. Em entrevista coletiva feita por videoconferência, o volante Yago Felipe analisou as primeiras partidas do Tricolor e admitiu as dificuldades encontradas.
- Já sabíamos da dificuldade que iríamos enfrentar por passar tanto tempo longe dos gramados, treinando de forma virtual. Com poucos treinamentos e voltando a jogar, realmente encontramos dificuldades, foi visível. Mas temos uma semifinal importantíssima, um jogo grande. Temos de ter a consciência de colocar as dificuldades de lado, fazer o nosso melhor e conquistar o propósito do campeonato. Temos que fazer um grande jogo. Temos a vantagem, mas precisamos jogar de forma segura para vencer - disse.
Na quinta-feira, o técnico do Botafogo, Paulo Autuori, afirmou ter dificuldades para motivar a equipe para as partidas. Isso porque ele afirmou "não ter clima" no "catastrófico momento do futebol do Rio de Janeiro, confundindo ações políticas com o desporto.". Yago elogiou a fala do treinador, mas garantiu um Fluminense focado.
- O Autuori deu essa declaração porque ele tem bom senso. Claro que estamos na mesma linha de raciocínio, mas estamos na semifinal. Não era o desejo voltar, mas voltamos. Tem um jogo importante para os dois, vamos fazer nosso melhor. Nossa equipe vai entrar mais preparada para que seja um jogo bom. Tenho certeza que será - afirmou o jogador.

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