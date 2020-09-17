Xavier pede a palavra e agradece elenco do Corinthians após estreia

Um dos destaques da vitória do Corinthians por 3 a 2 sobre o Bahia foi a dupla de estreantes: Roni e Xavier, provenientes da base do clube e que já treinavam com o profissional desde a volta da paralisação. Ambos jogaram bem e tiveram o apoio do grupo para a partida. Por isso, Xavier pediu a palavra na rodada de jogadores após o jogo para expressar sua emoção e sua gratidão pelo jogo.Em vídeo divulgado pela TV oficial do Timão (veja acima), o volante revela que é corintiano desde a infância e que sonhava em estar em campo como profissional do clube. Natural de Mococa, interior de São Paulo, o meio-campista agradeceu também pela compreensão de suas possíveis falhas.

- Quero agradecer, porque é um sonho enorme isso que aconteceu aqui hoje, eu vim de uma cidade pequena, poucos sabem, mas eu sempre fui corintiano e sempre tive essa vontade de estar aqui. Olhava vocês na TV e imaginava que eu conseguiria realizar esse sonho. Graças a Deus, a vocês, ao Coelho, a comissão, a diretoria, eu consegui. Independente de falha, principalmente no gol, que foi falha minha, eu me senti muito abraçado pelo grupo todo e eu não poderia deixar passar aqui o meu agradecimento - declarou Xavier.Atento à fala do colega, Ramiro, um dos líderes do elenco, pediu para comentar o discurso e fez questão de dizer que o mérito era do esforço dos jovens que estão subindo da base e do trabalho que tem sido feito na base do clube.

- Ele agradeceu todo mundo, mas acho que é graças ao trabalho dele, se chegou aqui não foi por causa de ninguém, você, Roni, pessoal que está subindo, é o trabalho de vocês, trabalho lá embaixo sério, aqui tem oportunidade e dá conta do recado - disse o camisa 8 alvinegro.

Antes mesmo da partida, durante o aquecimento, outro líder do grupo deu força para os mais jovens. Foi o caso do zagueiro Gil, que tranquilizou a dupla de estreantes quanto aos erros que pudessem ser cometidos no duelo.