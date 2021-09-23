Xavi tem multa irrisória para deixar Al Sadd e comandar o Barcelona

Crédito: Al Sadd, de Xavi, divide a liderança do Campeonato Qatari (Karim Jaafar / AFP

Xavi, atualmente técnico do Al Sadd, pode chegar ao Barcelona praticamente sem custos, segundo o "As". Apesar de possuir um contrato com a equipe do Qatar até 2023, o ídolo culé tem uma cláusula em seu acordo para o pagamento de um valor irrisório caso o clube catalão o chame para liderar um novo projeto.Internamente, o nome do ex-meia é tratado como um dos favoritos para assumir o comando do Barcelona após a saída de Ronald Koeman, que tem contrato até 2022. E o baixo investimento para contar com o novo treinador é um fator atraente visto que os blaugranas vivem uma crise econômica profunda.

> Veja a tabela da La Liga

Xavi já recusou uma proposta do clube catalao em janeiro de 2020, quando a entidade era presidida por Josep Maria Bartomeu. Na época, o mandatário então optou pela chegada de Quique Setién. Mas após o fracasso do espanhol, os culés optaram pela contratação do holandês, que está em sua segunda temporada.