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futebol

Xavi tem multa irrisória para deixar Al Sadd e comandar o Barcelona

Ex-jogador e ídolo do clube catalão possui contrato com a equipe do Qatar até 2023, mas é cotado para assumir o elenco blaugrana após a passagem de Ronald Koeman...
LanceNet

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Publicado em 

23 set 2021 às 12:51

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 12:51

Crédito: Al Sadd, de Xavi, divide a liderança do Campeonato Qatari (Karim Jaafar / AFP
Xavi, atualmente técnico do Al Sadd, pode chegar ao Barcelona praticamente sem custos, segundo o "As". Apesar de possuir um contrato com a equipe do Qatar até 2023, o ídolo culé tem uma cláusula em seu acordo para o pagamento de um valor irrisório caso o clube catalão o chame para liderar um novo projeto.Internamente, o nome do ex-meia é tratado como um dos favoritos para assumir o comando do Barcelona após a saída de Ronald Koeman, que tem contrato até 2022. E o baixo investimento para contar com o novo treinador é um fator atraente visto que os blaugranas vivem uma crise econômica profunda.
> Veja a tabela da La Liga
Xavi já recusou uma proposta do clube catalao em janeiro de 2020, quando a entidade era presidida por Josep Maria Bartomeu. Na época, o mandatário então optou pela chegada de Quique Setién. Mas após o fracasso do espanhol, os culés optaram pela contratação do holandês, que está em sua segunda temporada.
No entanto, a vida de Ronald Koeman não está nada fácil. Os resultados ruins e os maus desempenhos aumentam a pressão dentro do Barcelona. E Xavi é visto como um nome que tem o DNA blaugrana, mas o comandante vive uma ótima fase no Qatar com o Al Sadd liderando a Q-League após três rodadas.

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