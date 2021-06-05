Xavi revela sonho de treinar Barcelona, mas admite ter recusado oportunidade em duas ocasiões

Xavi, comandante do Al Sadd, disse em entrevista ao "La Vanguardia" que tem o sonho em treinar o Barcelona, mas que não possui pressa para assumir o cargo. O catalão afirma já ter recusado a oportunidade em dois momentos diferentes.- Já disse duas vezes "não" ao Barcelona. Isso é muito difícil, pois sou um culé. Me sinto mais preparado do que no primeiro dia e estou aberto. Não engano ninguém. Me preparo para isso (dirigir o Barça), mas tenho que respeitar Koeman, uma lenda do clube e com mais um ano de contrato.
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Recentemente, Xavi também foi chamado parafazer parte da comissão técnica da CBF e ser auxiliar de Tite, mas recusou o convite. O espanhol está desde 2019 no comando do Al Sadd e renovou seu contrato com o clube do Qatar há poucos meses até 2023.
No entanto, o nome do ex-jogador e lenda do clube culé é o mais cotado para assumir a equipe blaugrana em 2022. Ronald Koeman estará fora dos planos, enquanto restará apenas um ano de contrato de Xavi com a atual equipe, mas o técnico pode antecipar seus planos.