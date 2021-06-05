Xavi revela sonho de treinar Barcelona, mas admite ter recusado oportunidade em duas ocasiões

Xavi, comandante do Al Sadd, disse em entrevista ao "La Vanguardia" que tem o sonho em treinar o Barcelona, mas que não possui pressa para assumir o cargo. O catalão afirma já ter recusado a oportunidade em dois momentos diferentes.- Já disse duas vezes "não" ao Barcelona. Isso é muito difícil, pois sou um culé. Me sinto mais preparado do que no primeiro dia e estou aberto. Não engano ninguém. Me preparo para isso (dirigir o Barça), mas tenho que respeitar Koeman, uma lenda do clube e com mais um ano de contrato.