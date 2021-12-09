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Xavi promete Barcelona no nível do Bayern em 2022, segundo jornal

Em conversa com Joan Laporta, presidente do Barcelona, no retorno de Munique para a Catalunha, o comandante afirmou que irá colocar os culés no patamar mais alto...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2021 às 09:06

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 09:06

Xavi, recém-contratado como técnico do Barcelona, prometeu ao presidente Joan Laporta que irá colocar o clube catalão no mesmo nível do Bayern de Munique em 2022. Segundo o "As", o comandante e o mandatário mantiveram uma longa conversa na volta da Alemanha após a eliminação na Champions League.Tanto o treinador quanto o presidente sabem mais do que ninguém das dificuldades econômicas que a equipe blaugrana enfrenta. No entanto, Laporta também jurou que irá fazer todos os esforços possíveis para reconstruir e montar um elenco competitivo com o objetivo de ser novamente uma força na elite do futebol.
> Veja como ficou a tabela da Champions League
O primeiro passo do Barcelona será buscar uma saída para atletas que não fazem parte dos planos do clube, como Philippe Coutinho, Umtiti, Álex Collado e Luuk de Jong. A entidade também aguarda os resultados finais do problema cardíaco de Kun Aguero para saber se pderá contar com o centroavante argentino ou não.
Na janela de transferências de janeiro, os culés também pretendem se reforçar com a chegada de Ferran Torres, mas a chave para a virada do clube está no próximo mercado de verão europeu. Todos os profissionais deverão fazer um pente fino para montar um time que volte a dar alegrias ao torcedor no Camp Nou.
Crédito: XaviteminíciodetrabalhoconturbadonoBarcelona(Foto:CHRISTOFSTACHE/AFP

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