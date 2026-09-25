Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/09/2026

Áries O ariano precisará reduzir os estímulos externos e reservar momentos de silêncio para organizar seus pensamentos (Imagem: allakuz | Shutterstock) Nesta sexta-feira, por conta das emoções intensas e das decisões difíceis que precisará tomar, você buscará se recolher. Será importante respeitar seu tempo, evitando assumir compromissos quando estiver confuso(a) ou cansado(a). Afinal, isso apenas tenderá a aumentar os desgastes. Ao longo deste dia, procure reduzir os estímulos externos e reservar momentos de silêncio para organizar seus pensamentos. Touro O taurino sentirá necessidade de se recolher e cuidar melhor da sua energia (Imagem: allakuz | Shutterstock) Ao longo desta sexta-feira, você sentirá necessidade de se recolher e cuidar melhor da sua energia. No processo, todavia, preocupações poderão vir à tona. Tenha atenção para não transformar pequenos incômodos em grandes problemas, principalmente diante da falta de informações. O ideal será desacelerar, organizar suas emoções e evitar assumir responsabilidades que não são suas. Gêmeos O geminiano precisará estabelecer limites saudáveis e não reagir intensamente às cobranças (Imagem: allakuz | Shutterstock) Nesta sexta-feira, poderá haver diferenças de opiniões nas amizades e nos grupos dos quais participa. Nesse cenário, inclusive, você terá dificuldade para conciliar o que deseja com o que os outros esperam de si, o que tenderá a gerar rupturas. Para amenizar as tensões, será necessário estabelecer limites saudáveis e não reagir intensamente às cobranças. Por meio da flexibilidade, conseguirá preservar as relações sem deixar de lado suas prioridades. Câncer O canceriano precisará estabelecer limites claros e organizar suas prioridades sem negligenciar seu bem-estar (Imagem: allakuz | Shutterstock) Nesta sexta-feira, você sentirá uma certa pressão para equilibrar as responsabilidades profissionais com as necessidades pessoais, especialmente se tentar corresponder às expectativas alheias. Ao longo do dia, algumas decisões exigirão mais tempo, o que poderá gerar inseguranças ou desgastes. Para superar os desafios do dia, será importante estabelecer limites claros e organizar suas prioridades sem negligenciar seu bem-estar. Leão O leonino precisará ter uma postura mais realista e evitar decisões baseadas em informações incompletas (Imagem: allakuz | Shutterstock) Nesta sexta-feira, poderá haver dúvidas relacionadas aos planos e frustrações envolvendo expectativas para o futuro. Logo, será importante ter uma postura mais realista e evitar decisões baseadas em informações incompletas, principalmente quando houver consequências de longo prazo. Durante este dia, procure revisar seus objetivos, conferir os detalhes e considerar diferentes possibilidades antes de se comprometer. Virgem O virginiano precisará lidar com questões emocionais profundas, especialmente aquelas relacionadas à confiança ou às responsabilidades compartilhadas (Imagem: allakuz | Shutterstock) Ao longo desta sexta-feira, você precisará lidar com questões emocionais profundas, especialmente aquelas relacionadas à confiança ou às responsabilidades compartilhadas. No processo, algumas inseguranças poderão surgir, gerando preocupações excessivas e afetando suas escolhas. Evite, portanto, tomar decisões importantes enquanto estiver abalado(a). O ideal será organizar seus pensamentos e observar os fatos com cuidado. Libra O libriano precisará conversar de maneira objetiva e evitar cobranças baseadas em expectativas irreais (Imagem: allakuz | Shutterstock) Nesta sexta-feira, você buscará compreender o que realmente espera dos relacionamentos, pois algumas situações poderão revelar diferenças entre suas necessidades e o que a outra pessoa oferece. No processo, tenderá, inclusive, a estar mais sensível às atitudes e palavras alheias, o que aumentará o risco de interpretações equivocadas. Logo, será essencial conversar de maneira objetiva e evitar cobranças baseadas em expectativas irreais. Escorpião As relações afetivas do escorpiano poderão gerar experiências agradáveis (Imagem: allakuz | Shutterstock) Nesta sexta-feira, haverá mais disposição para aproveitar os momentos de lazer, expressar sua criatividade e se aproximar de pessoas que despertam seu interesse. Desde que evite criar expectativas exageradas ou fazer cobranças desnecessárias, as relações afetivas poderão gerar experiências agradáveis. Ao longo deste dia, procure dedicar atenção às atividades que lhe tragam satisfação, mas não tente controlar os resultados. Sagitário O sagitariano dedicará atenção às questões domésticas e familiares (Imagem: allakuz | Shutterstock) Nesta sexta-feira, a fim de conquistar segurança e tranquilidade no lar, você dedicará atenção às questões domésticas e familiares. No processo, porém, algumas lembranças tenderão a afetar seu humor, especialmente se houver assuntos antigos mal resolvidos. Para amenizar as tensões, procure não reagir de maneira impulsiva diante de diferenças de opinião e evite carregar sozinho(a) responsabilidades que poderão ser compartilhadas. Capricórnio O capricorniano sentirá vontade de organizar melhor os pensamentos (Imagem: allakuz | Shutterstock) Ao longo desta sexta-feira, você sentirá vontade de organizar melhor os pensamentos, assim como colocar em ordem algumas pendências que envolvam comunicação, estudos e tarefas do cotidiano. Ao longo do dia, tenderá a estar mais sensível às conversas, podendo interpretar determinadas palavras como ataques pessoais. Por conta disso, procure conferir as informações antes de tirar conclusões e evite responder de forma impulsiva. Aquário O aquariano dedicará mais atenção ao setor financeiro (Imagem: allakuz | Shutterstock) Nesta sexta-feira, você dedicará mais atenção ao setor financeiro, buscando organizar melhor seus recursos. No processo, algumas inseguranças poderão fazer com que deseje controlar demais os gastos ou alcançar resultados imediatos. Logo, será necessário ter cautela com as decisões. Procure avaliar suas despesas com racionalidade, evitando tanto o excesso quanto a economia desnecessária. Peixes O pisciano deverá olhar com mais cuidado para as próprias necessidades (Imagem: allakuz | Shutterstock) Nesta sexta-feira, você deverá olhar com mais cuidado para as próprias necessidades. Seus sentimentos poderão estar mais intensos, o que tenderá a aumentar a sensibilidade diante de certas situações. Ao longo do dia, tente perceber quais preocupações realmente pertencem à sua vida e quais foram absorvidas de outras pessoas. Também procure respeitar seus limites e reduzir os compromissos para evitar a sobrecarga emocional.