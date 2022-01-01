Xavi pede suspensão do Espanhol e Ancelotti rebate: 'Temos que respeitar o protocolo'

O Campeonato Espanhol é um dos torneios na Europa que mais tem sofrido com casos de covid-19. O Barcelona, por exemplo, tem mais de 10 jogadores infectados pela doença, o que fez Xavi, técnico da equipe, pedir a suspensão da partida contra o Mallorca. Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, rebateu as declarações do ex-meia.

+ Com emoção até o fim, Manchester City conquista grande vitória sobre o Arsenal e inicia 2022 com o pé direito - É o momento certo para suspender o jogo. Se nos atermos ao bom senso da competição, este é o momento. É minha opinião, não uma reclamação. O Mallorca também se queixou de ter muitos casos de covid-19. Mas eu sei que as regras estão em vigor, são muito fortes e muito rígidas. Devem ser cumpridas. Se tivermos de ir para jogar, vamos jogar - disse Xavi, em coletiva.

+ Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, testa positivo para Covid-19= É um assunto bastante complicado, respeito a opinião de todos porque cada um tem a sua. Tem muitos times afetados, nós fomos afetados contra o Athletic. Existe um protocolo, podemos dar uma opinião mas devemos respeitá-lo. Antes de tomar esse tipo de decisão, o protocolo teria que ser alterado - respondeu o treinador do Real Madrid.