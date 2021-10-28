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Xavi deseja usar Dembélé como titular no Barcelona, e zagueiro do Sevilla é o primeiro alvo como reforço

Atacante francês está em fase final de recuperação de lesão no joelho direito e deve ficar à disposição em breve. Compatriota de Dembélé, Jules Koundé é desejo do treinador...

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 10:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2021 às 10:21
Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
Próximo de ser anunciado como novo técnico do Barcelona, Xavi Hernández parece já estar trabalhando pensando na melhora da equipe, que atualmente ocupa a nona colocação do Campeonato Espanhol. De acordo com a mídia espanhola, o ex-jogador já tem ideia definidas para quando assumir a equipe.O primeiro pensamento do catalão é ter dois jogadores abertos pelos lados do campo, com Ansu Fati na esquerda e Ousmane Dembélé na direita. O francês, entretanto, se recupera de uma lesão no joelho direito, que o obrigou a passar por cirurgia em junho. Com prazo de volta de quatro meses, já treina com os companheiros e deverá ficar à disposição em breve.
Com contrato até o fim da atual temporada, em junho de 2022, Barcelona e Dembélé conversam para ampliar o vínculo. Segundo a imprensa espanhola, a expectativa é que um novo acordo seja feito.
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A segunda das intenções de Xavi é fortalecer a defesa. De acordo com o jornalista Gerard Romero, a única chance do Barcelona brigar por algo na temporada é não sendo vulnerável defensivamente. E, para isso, o desejo do treinador é contratar Jules Koundé, do Sevilla, que interessava ao Chelsea.
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Enquanto Xavi não é anunciado como novo treinador do Barcelona após a demissão de Ronald Koeman, o clube catalão será comandado por Sergi Barjuan, do Barcelona B. A expectativa, no entanto, é que na próxima terça-feira, quando a equipe encara o Dínamo de Kiev, na Champions League, o ídolo e ex-jogador já esteja no comando.

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