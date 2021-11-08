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Xavi assina contrato até 2024 e é apresentado no Barcelona

Comandante é apresentado diante de torcedores no Camp Nou e pede apoio dos fãs diante dos próximos desafios que deverá encarar no clube em que é ídolo como jogador...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2021 às 10:02

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 10:02

Crédito: Xavi assinou contrato com o Barcelona até 2024 (LLUIS GENE / AFP
Xavi assinou contrato com o Barcelona até 2024 e foi apresentado como novo comandante do clube diante de 10 mil torcedores que estiveram presentes no Camp Nou. O ídolo ouviu seu nome sendo ecoado no estádio da Catalunha e agradeceu o carinho e o apoio.- Estou muito esperançoso e muito agradecido. Não quero me emocionar, mas tenho muitas esperanças. Como eu disse quando saí daqui, somos a melhor equipe do mundo e o Barcelona precisa de exigências. Não se pode perder ou empatar, temos que ganhar - declarou Xavi aos fãs.
> Veja a tabela da La Liga
A chegada de novo treinador também renova as expectativas dos torcedores blaugranas em relação as perspectivas para o futuro. Desde a saída de Ernesto Valverde, em janeiro de 2020, o clube não conseguiu obter bons resultados e conquistou apenas uma Copa do Rei.
Ronald Koeman deixou a equipé em má situação no Campeonato Espanhol e sem garantia de avançar às oitavas de final da Champions League. Além disso, Xavi terá que conviver com um momento econômico conturbado e sem saber se grandes investimentos poderão ser feitos nas próximas janelas de transferências.

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