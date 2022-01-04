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futebol

Xavi admite chance de Philippe Coutinho deixar o Barcelona

Meia-atacante não está nos planos do comandante catalão e clube precisa liberar jogadores do atual elenco para inscrever Ferran Torres e Daniel Alves...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2022 às 11:34

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 11:34

Xavi Hernández, técnico do Barcelona, admitiu a possibilidade de Philippe Coutinho deixar o clube nas próximas semanas. Em coletiva, o comandante afirmou que alguns atletas devem deixar o elenco para que os contratados possam ser inscritos nas competições.- Não conversei com ele. Para que haja entradas, deve haver saídas. Estamos pendentes de inscrever Daniel Alves e Ferran Torres.
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O meia-atacante brasileiro possui um dos maiores salários do elenco e sua saída iria liberar um grande espaço na folha salarial do clube. Além do camisa 14, o Barcelona também tenta negociar a saída do zagueiro Umtiti, que não faz parte dos planos blaugranas.
Philippe Coutinho também está disposto a se mudar visando reconquistar a boa forma e buscando uma vaga na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Equipes do Brasil e da Inglaterra, onde o atleta fez sucesso com o Liverpool, sondam a contratação do jogador.
Crédito: CoutinhonãodeveterfuturonoBarcelona(Foto:LLUISGENE/AFP

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