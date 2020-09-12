Xarás, Veron tem números melhores do que Jesus no início pelo Palmeiras

Crédito: Gabriel Veron marcou na vitória sobre o Corinthians, em Itaquera (Cesar Greco/Palmeiras

Gabriel Jesus, em 2015, foi a grande última revelação da Crias da Academia a aparecer no Palmeiras até a estreia de Gabriel Veron, em novembro do ano passado. Os xarás são joias da base palestrina.

Em um ano em que os garotos palmeirenses assumem o protagonismo no profissional, Veron inicia a caminhada com números melhores do que Jesus.

São 14 jogos e quatro gols marcados. No mesmo período, o atacante do Manchester City e da Seleção Brasileira havia balançado as redes somente em uma oportunidade, diante do ASA, na Copa do Brasil de 2015.

Em comum, os dois têm o fato de saírem do banco de reservas na maioria das vezes. Veron foi titular em três oportunidades, enquanto Gabriel Jesus em duas, considerando as primeiras 14 partidas de cada um.

Outro ponto a favor do camisa 27 é que ele precisou de apenas três clássicos para deixar o dele, na vitória sobre o Corinthians, na última quinta-feira (10) na Neo Química Arena. Já Jesus, entrou em campo em 19 oportunidades contra os principais rivais do estado e não marcou nenhuma vez antes de se transferir para o Manchester City.