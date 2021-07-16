WTorre reduz participação na reforma de São Januário; Vasco passa a ter mais responsabilidade na obra

O projeto de reforma e modernização do Estádio de São Januário sofreu um baque relevante: a empresa de engenharia WTorre reduziu os esforços junto ao Vasco para a obra. Agora, a responsabilidade do clube para o desenvolvimento da obra aumenta em diferentes aspectos. A informação foi publicada originalmente pelo site "Papo da Colina" e confirmada pelo LANCE!.A participação da companhia foi anunciada durante a celebração dos 122 anos do Cruz-Maltino, no ano passado. Na ocasião, foi assinado um documento chamado MOU (sigla em inglês para memorandum of understanding, o que, no português, é um memorando de intenção. A comemoração foi grande.
Desde então houve duas trocas relevantes nos dois lados da história: Walter Torre, fundador e presidente da empresa morreu no final do ano passado. Dois meses depois, Alexandre Campello deixou a presidência do clube, hoje comandado por Jorge Salgado. O clube segue otimista, mas será o principal responsável, agora, pela captação de recursos para tirar o projeto do papel.
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Procurado pela reportagem do L!, o clube enviou a seguinte nota:
"No MOU assinado em 2020, Vasco e WTorre definiram as condições para juntos desenvolverem o projeto e realizarem a captação dos recursos necessários junto a investidores. A WTorre se responsabilizava por algumas ações preliminares (técnicas e jurídicas) que retornaram para a responsabilidade do Vasco. WTorre permanece participando do projeto trazendo sua experiência na operação e comercialização das propriedades do equipamento. Com isso o Vasco passa também a ter mais liberdade para trabalhar alternativas."