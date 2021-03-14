Wolverhampton x Liverpool: onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: Liverpool goleou o WOlverhampton no primeiro turno por 4 a 0 (JON SUPER / POOL / AFP

Apesar da má campanha na Premier League, o Liverpool viaja empolgado para encarar o Wolverhampton nesta segunda-feira, às 17h (horário de Brasília), após passar de fase na Champions League. O técnico Jurgen Klopp segue com diversos desfalques, mas encara um adversário que encontra diversos problemas na temporada.Análise do rival

- Nós temos que mostrar consistência. Nuno está fazendo um trabalho incrível em um ano estranho. Você não pode substituir um jogador de qualidade como Raúl Jiménez, o Wolverhampton têm seus problemas, como todos. Eles parecem resolvidos, com uma defesa boa e é o que vamos encarar - disse Klopp.

> Veja a tabela da Premier League

Champions League

Apesar de estar nas quartas de final da Liga dos Campeões, o Liverpool não é o favorito para vencer a competição por conta dos diversos desfalques no elenco. Na Premier League, o time encontra dificuldades para entrar no G4 e neste momento ocupa apenas a 8ª colocação e não está conseguindo vaga nem para a Europa League. O Chelsea, que está em 4º na tabela, tem 51 pontos.

FICHA TÉCNICA:Wolverhampton x Liverpool

Data e horário: 15/3/2021, às 17h (de Brasília)Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING)Onde assistir: ESPN 2

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:WOLVERHAMPTON (Técnico: Nuno Espírito Santo)Rui Patricio; Dendoncker, Coady e Saiss; Semedo, Rúben Neves, Moutinho e Jonny; Pedro Neto, Fábio Silva e Adama Traore

Desfalques: Raúl Jiménez, Fernando Marçal e Podence (machucados)

LIVERPOOL (Técnico: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak e Robertson; Thiago, Fabinho e Wijnaldum; Salah, Jota e Mané