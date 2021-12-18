  • Wolverhampton x Chelsea: onde assistir, horário e escalações do confronto da Premier League
futebol

Wolverhampton x Chelsea: onde assistir, horário e escalações do confronto da Premier League

Com o objetivo de voltar ao topo da tabela, Chelsea terá encontro difícil contra o Wolverhampton fora de casa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 dez 2021 às 15:40

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 15:40

Neste domingo, o Wolverhampton recebe o Chelsea em sua casa, o Molineux Stadium, em partida válida pela 18ª rodada da Premier League. Na busca pela briga pelo topo da tabela da competição, os Blues precisam da vitória do confronto, que terá início às 11h (de Brasília).Veja a tabela do Inglês
A equipe do Wolverhampton ocupa a oitava colocação, e soma um total de 24 pontos. A vitória é essencial para o time da casa poder encostar nas equipes do 'Big Six' e seguir com o seu objetivo de buscar um lugar nas competições europeias.
Na busca pela primeira colocação, o Chelsea tem o objetivo de voltar ao lugar em que estava há algumas rodadas. A diferença para o líder, Manchester City, é de quatro pontos, e os Blues precisam vencer para poder encostar nos Cityzens e no Liverpool.FICHA TÉCNICAWOLVERHAMPTON x CHELSEA - Premier League
Data e horário: 19/12/2021, às 11h (de Brasília)Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING)Árbitro: David CooteAssistentes: Stuart Burt e Nick HoptonOnde assistir: Star+
WOLVERHAMTPON (Treinador: Bruno Lage)José Sá; Kilman, Coady e Saiss; Semedo, Rúben Neves, João Moutinho e Marçal; Podence, Traoré e Jiménez.
CHELSEA (Treinador: Thomas Tuchel)Mendy; Christensen, Thiago Silva e Rudiger; Reece James, Loftus-Cheek, Jorginho e Alonso; Mount, Ziyech e Pulisic.
Desfalques: Chilwell e Kovacic (lesionados).
Crédito: WolveseChelseaenfrentam-sepelaPremierLeague(Foto:RICHARDHEATHCOTE/POOL/AFP

