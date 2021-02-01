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futebol

Wilson vê mudança de postura do Coxa, mas entende chateação da torcida

Goleiro foi um dos destaques do time no empate contra o Grêmio no último domingo...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 11:13

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 11:13

Crédito: Divulgação/Coritiba
A situação do Coritiba permanece dramática no Campeonato Brasileiro. No último domingo, o Coxa ficou no empate por 1 a 1 com o Grêmio e permanece afundado na zona de rebaixamento.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Um dos poucos jogadores da equipe que tiveram destaque na partida foi o goleiro Wilson. Quando o time estava em desvantagem, ele marcou o gol de empate e ainda pegou um pênalti na reta final da partida.
Chateado com a situação da equipe no torneio, o goleiro vê uma mudança de postura dos companheiros nas últimas partidas.
‘Independente da situação em que a gente está, o torcedor está triste, com razão, assim como nós. Mas o torcedor viu uma mudança de comportamento. São cinco jogos sem vencer. A gente sabe que é pouco pela situação que a gente está, mas, querendo ou não, é um alento para o torcedor de dias melhores. É um trabalho sendo iniciado, com uma diretoria nova chegando e jogadores de potencial que podem ajudar. É um começo de trabalho, e vamos fazendo o melhor a cada dia’, declarou ao Premiere.
Com o empate, o Coritiba é apenas o penúltimo colocado do Brasileirão, com 29 pontos.

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