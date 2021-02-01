Wilson vê mudança de postura do Coxa, mas entende chateação da torcida

Um dos poucos jogadores da equipe que tiveram destaque na partida foi o goleiro Wilson. Quando o time estava em desvantagem, ele marcou o gol de empate e ainda pegou um pênalti na reta final da partida.

‘Independente da situação em que a gente está, o torcedor está triste, com razão, assim como nós. Mas o torcedor viu uma mudança de comportamento. São cinco jogos sem vencer. A gente sabe que é pouco pela situação que a gente está, mas, querendo ou não, é um alento para o torcedor de dias melhores. É um trabalho sendo iniciado, com uma diretoria nova chegando e jogadores de potencial que podem ajudar. É um começo de trabalho, e vamos fazendo o melhor a cada dia’, declarou ao Premiere.