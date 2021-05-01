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futebol

Wilmar Roldán apitará Palmeiras e Defensa y Justicia pela Libertadores

O árbitro tem um retrospecto favorável em jogos do Verdão, mas esteve presente na eliminação para o Boca Juniors-ARG em 2018
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LanceNet

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Publicado em 

01 mai 2021 às 17:30

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 17:30

Crédito: Divulgação/Palmeiras
Nesta semana, a Conmebol confirmou a equipe de arbitragem que apitará o duelo entre Palmeiras e Defensa y Justicia-ARG, válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores 2021. Wilmar Roldán será o árbitro principal da partida. Ele é parte do quadro FIFA desde 2008 e apitou jogos da Copa de 2014.>> ATUAÇÕES: Lucas Esteves tem noite para esquecer em derrota do Palmeiras
Assim como Wilmar, os dois assistentes, Miguel Roldan e Sebastian Vela, e o quarto árbitro, Nicolas Gallo, também são colombianos. O assessor de arbitragem é o argentino Sergio Viola, e Enrique Caceres, paraguaio, comanda o VAR.Este será o sétimo jogo de Wilmar Roldán à frente da arbitragem de um jogo do Palmeiras. Até o momento, o retrospecto é favorável ao Verdão, com 61% de aproveitamento, sendo três vitórias, dois empates e apenas uma derrota em seis jogos.
Todas as partidas foram válidas pela Copa Libertadores e o colombiano apitou ao menos um jogo do clube em cada uma das últimas quatro edições. Apesar do histórico positivo, ele esteve presente na eliminação do Alviverde nas semifinais do torneio, para o Boca Juniors-ARG, em 2018.
Lista de jogos do Palmeiras com Wilmar Roldan
- LDU-EQU 3 a 2 Palmeiras – Libertadores 2009- Palmeiras 3 a 1 Atlético Tucumán – Libertadores 2017- Palmeiras 2 a 0 Colo-Colo – Libertadores 2018- Palmeiras 2 a 2 Boca Juniors – Libertadores 2018- Godoy Cruz 2 a 2 Palmeiras – Libertadores 2019- Tigre 0 a 2 Palmeiras – Libertadores 2020
Em busca de sua terceira vitória no Grupo A da competição, o líder Palmeiras enfrenta o Defensa y Justicia, carrasco da Recopa Sul-Americana, na próxima terça-feira (4), no Estádio Norberto “Tito” Tomaghello.

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