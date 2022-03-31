Willian valoriza vitória em final e cita aprendizado do Fluminense para administrar vantagem no Carioca

O Fluminense conquistou uma importante vantagem ao vencer o Flamengo por 2 a 0 no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira, no Maracanã. Após a partida, o atacante Willian Bigode, que voltou a ser titular nesta noite, falou sobre o bom resultado. O Tricolor, porém, tem apresentado dificuldades depois de ir bem na ida, já que foi eliminado pelo Olimpia (PAR) na Libertadores e quase caiu para o Botafogo na semifinal do Estadual.- A primeira coisa é valorizar o que conquistamos hoje. Um baita resultado, sabíamos da dificuldade que seria o jogo. Vamos valorizar o que criamos e a campanha que nos deu a vantagem para disputar a final. É aprender com o que já nos prejudicou, mas virar a chave. Sabemos que não tem nada definido, vamos continuar com os pés no chão. Temos uma partida importantíssima para definir aquilo que temos como objetivo - avaliou.

- Nós sabemos da qualidade do Flamengo, é um time que cria muito, tem mobilidade. É normal em uma partida eles criarem oportunidades. Temos uma defesa muito forte que tem sofrido poucos gols. Fomos inteligentes, encaixamos os contra-ataques. Acredito que no meu gol, temos que rever com calma, mas no segundo tempo o Cano iluminado e bem posicionado fez dois gols - completou.

Depois de sair de campo sob os cantos de "time sem vergonha", o Fluminense venceu na reta final e deixou o gramado com empolgação e esperança nas arquibancadas. Willian avaliou a retomada da confiança dos tricolores e a importância do título, que não vai para Laranjeiras desde 2012.

- Se trata de uma final, um clássico, uma partida grandiosa em um estádio com tantas histórias. É um momento importante para o torcedor e o futebol. Não tem como controlar quando fizemos dois gols. Sabemos o tanto que é difícil. Corremos, batalhamos e marcamos duas vezes. Sabemos da importância, mas a euforia fica externa. Pós jogo já sabemos que não é somente o discurso, tem a nossa atitude. Não tem nada ganho, sábado será outro jogo difícil, mas sabendo que construímos um bom resultado. Nosso foco e respeito continuam da mesma forma - disse o jogador.

Os dois gols foram marcados por Germán Cano, o grande nome da semifinal e deste primeiro jogo da final. Willian exaltou a importância do companheiro para o grupo.