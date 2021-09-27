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Willian valoriza vitória do Corinthians contra o Palmeiras: 'É muito bom vencer contra um rival'

O camisa 10 falou sobre o sentimento de vencer o Verdão e a importância de seguir focado no trabalho para subi na tabela do Brasileirão...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 18:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2021 às 18:46
Crédito: Cesar Greco / Palmeiras
Titular pelo segundo jogo consecutivo, Willian foi peça importante na vitória do Corinthians diante do Palmeiras por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 10 deixou boa impressão para a Fiel Torcida.
Veja como estão os reforços que vieram da Europa para os clubes brasileirosApós o jogo, o ponta conversou com a Corinthians TV e falou sobre o sentimento de triunfar contra um rival como o Palmeiras, e reforçou o discurso de seguir empenhado no trabalho para subir na tabela.
G4? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CORINTHIANS NO BRASILEIRÃO
- Importantíssimo. A gente trabalhou a semana toda visando esse jogo. Resultado importantíssimo. É muito bom vencer contra um rival, e a gente sabe a qualidade da equipe do Palmeiras, uma equipe qualificada. Nossa equipe fez um grande jogo e conseguimos uma importantíssima vitória. Agora é dar sequência, continuar evoluindo, para que consiga subir ainda mais na tabela. - disse Willian.
O camisa 10 completou seu segundo jogo pelo Timão. Em sua estreia, contra o América-MG, o atleta foi participativo, mas não conseguiu uma finalização ao gol.
Contra o Verdão, segundo o Footstats, Willian realizou quatro chutes ao gol, e deu o passe para o gol irregular de Roger Guedes, além de completar três dribles.
Após um dia de folga, o Corinthians retornou aos treinamento no CT Joaquim Grava nesta segunda-feira (27), iniciando a preparação para o duelo contra o Red Bull Bragantino, no sábado (2), às 19h, no Estádio Nabi Abi Chedid.

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