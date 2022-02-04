Willian treina sem restrições e deve reforçar o Corinthians diante do Ituano pelo Paulistão

Na manhã de sexta-feira (04), no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o segundo treino preparatório para o jogo de domingo (06), às 18h30, no Estádio Novelli Júnior, contra o Ituano, pela quarta rodada do Paulistão.> GALERIA: Veja técnicos brasileiros que estão sem clube

Willian, que havia retornado aos treinos na quinta-feira (3), tendo feito um trabalho em campo separado dos demais atletas, treinou sem limitações e esteve com o grupo durante todo o treino do dia. Com isso, aumentam as chances do camisa 10 voltar ao time titular em Itu.

O meia foi desfalque para o Timão nas duas últimas partidas, fora de casa contra o Santo André, e na Neo Química Arena diante do Santos. A justificativa havia sido para controle de carga e condicionamento físico do atleta.

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Pelo segundo dia consecutivo, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos diante do Santos participaram apenas do aquecimento no gramado e, em seguida, permaneceram na parte interna do CT para atividades de fortalecimento na academia.

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Os demais atletas permaneceram no gramado, sob o comando do técnico interino Fernando Lázaro, que comandou um trabalho de posse de bola em campo reduzido. Depois, os jogadores fizeram um treinamento posicional de passes, cruzamentos e finalizações. Por fim, houve repetições de cobranças de pênalti.

No sábado (5), novamente pela manhã, o elenco fará os últimos ajustes antes da viagem ao interior do estado.

Sem Sylvinho, demitido na madrugada de quarta para quinta-feira após a derrota para o Santos, e o auxiliar Doriva, a comissão técnica do Corinthians até o momento é composta por Fernando Lázaro, Alex e o preparador Flávio de Oliveira. Lázaro ficará como interino até a diretoria anunciar o novo técnico.