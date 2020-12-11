Willian, sobre possível foco do Palmeiras nas copas: ‘Não vamos priorizar nada’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O atacante Willian concedeu, nesta sexta-feira (11), uma entrevista coletiva para celebrar os 200 jogos com a camisa do Palmeiras, na qual falou sobre a importância de Abel Ferreira, que não esteve presente nos últimos jogos do Verdão devido à contaminação pela Covid-19:

– O Abel tem uma comissão que fala a mesma língua em questão de trabalho. O entrosamento é absurdo, eles se completam. É claro que a figura do Abel faz falta, mas acredito que nada justifica, tudo que a gente faz dentro de campo é passado antes da partida, no treinamento, mas a figura do Abel faz diferença sim.

Bigode comentou, também, sobre a possibilidade de priorizar as copas, devido à grande sequência de jogos do Alviverde.

– É o que a comissão sempre fala: temos que brigar pelos 3 pontos e pelas classificações. Temos um jogo importante amanhã, o foco é o Bahia. Passando isso a gente volta a focar no Libertad. Sabemos da dificuldade, mas temos totais condições de avançar. O Abel tem passado isso pra gente: vivemos a cada jogo. Não vamos priorizar nada, vamos nos doar ao máximo em todos os jogos, muita agressividade na marcação… Precisamos manter essa crescente para que possamos alcançar nossos objetivos.

>> CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO BRASILEIRÃO 2020Por fim, Willian falou sobre as ambições que ainda tem no clube e sobre a vontade de renovar com o Verdão.

– Sou muito feliz aqui, tenho muito a conquistar. Estamos em três competições importantes, sei que tudo vai acontecer de forma natural (sobre a renovação). Tenho ainda mais um ano de contrato, mas vale ressaltar que sou muito feliz aqui. Nesse ano, está tudo em jogo ainda, Libertadores, Copa do Brasil, nunca é demais conquistar. Tenho muita sede disso, com 200 jogos e marcas importantes de gols e o mais importante são os títulos. Esse é meu objetivo. Sei da minha importância, da minha liderança com outros atletas, que represento muita coisa aqui dentro, então sempre tento transmitir minha experiência aos mais novos. Sempre estamos aprendendo, então fico feliz que posso continuar crescendo aqui dentro como pessoa e profissional.