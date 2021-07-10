Willian se torna o 7º maior artilheiro do Palmeiras na história do Campeonato Brasileiro

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Aos 34 anos de idade, Willian continua sendo decisivo com a camisa do Palmeiras. Neste sábado, o atacante saiu do banco de reservas e precisou de apenas seis minutos para estufar as redes e marcar o terceiro gol alviverde no clássico com o Santos. A partida terminou com a vitória palmeirense por 3 a 2, mantendo assim a liderança da equipe no Campeonato Brasileiro.

Esse foi o terceiro gol de Willian em sete jogos disputados nesta edição da competição - em quatro partidas entrou no decorrer. Na temporada, já são nove bolas na rede em 21 atuações.

O tento foi também o 31º do camisa 29 na principal competição nacional desde que chegou clube, em 2017. Com isso, Willian empata com Jorge Mendonça na 7ª posição no ranking dos maiores artilheiros do Palmeiras no Brasileirão. Dudu, que fez sua reestreia pelo time neste fim de semana, é o segundo, com 41. Confira o top 10:

MAIORES ARTILHEIROS DO PALMEIRAS NA HISTÓRIA DO BRASILEIRO