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futebol

Willian se torna o 7º maior artilheiro do Palmeiras na história do Campeonato Brasileiro

Atacante marcou o gol que definiu a vitória sobre o Santos...

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 19:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jul 2021 às 19:53
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Aos 34 anos de idade, Willian continua sendo decisivo com a camisa do Palmeiras. Neste sábado, o atacante saiu do banco de reservas e precisou de apenas seis minutos para estufar as redes e marcar o terceiro gol alviverde no clássico com o Santos. A partida terminou com a vitória palmeirense por 3 a 2, mantendo assim a liderança da equipe no Campeonato Brasileiro.
Esse foi o terceiro gol de Willian em sete jogos disputados nesta edição da competição - em quatro partidas entrou no decorrer. Na temporada, já são nove bolas na rede em 21 atuações.
O tento foi também o 31º do camisa 29 na principal competição nacional desde que chegou clube, em 2017. Com isso, Willian empata com Jorge Mendonça na 7ª posição no ranking dos maiores artilheiros do Palmeiras no Brasileirão. Dudu, que fez sua reestreia pelo time neste fim de semana, é o segundo, com 41. Confira o top 10:
MAIORES ARTILHEIROS DO PALMEIRAS NA HISTÓRIA DO BRASILEIRO
1º - César Maluco - 61 gols2º - Dudu - 41 gols3º - Leivinha - 40 gols4º - Ademir da Guia - 36 gols5º - Edmundo - 34 gols6º - Toninho Catarina - 32 gols7º - Willian - 31 golsJorge Mendonça - 31 gols9º - Jorginho Putinatti - 29 gols10º - Evair - 28 gols

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