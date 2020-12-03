Willian se torna o 4º maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores

Após 12 jogos sem estufar as redes, Willian voltou a marcar. O atacante anotou um dos gols do Palmeiras na goleada por 5 a 0 sobre o Delfín, do Equador, nessa quarta-feira, no Allianz Parque. O resultado colocou o Alviverde nas quartas de final da Libertadores 2020 e o jogador um degrau acima no ranking de artilheiros do clube na história da competição continental.
No Alviverde desde 2017, Willian chegou à marca de 9 gols em 28 partidas de Libertadores. Com isso, o goleador superou, em números gerais, Ademir da Guia, Edmundo e César Maluco, autores de oito tentos cada. O atacante agora é o 4º maior artilheiro do Palmeiras na disputa sul-americana, empatado com Lopes, que defendeu a equipe em 2001.
MAIORES ARTILHEIROS DO PALMEIRAS NA LIBERTADORES
1º - Alex - 12 gols em 39 jogos2º - Tupãzinho - 11 gols em 14 jogos3º - Borja - 11 gols em 24 jogos4º - Willian - 9 gols em 28 jogosLopes - 9 gols em 11 jogos6º - César Maluco - 8 gols em 10 jogosEdmundo - 8 gols em 18 jogosAdemir da Guia - 8 gols em 29 jogos9º - Gustavo Scarpa - 6 gols em 11 jogosKeirrison - 6 gols em 12 jogos