Willian se torna o 4º maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras

Após 12 jogos sem estufar as redes, Willian voltou a marcar. O atacante anotou um dos gols do Palmeiras na goleada por 5 a 0 sobre o Delfín, do Equador, nessa quarta-feira, no Allianz Parque. O resultado colocou o Alviverde nas quartas de final da Libertadores 2020 e o jogador um degrau acima no ranking de artilheiros do clube na história da competição continental.

No Alviverde desde 2017, Willian chegou à marca de 9 gols em 28 partidas de Libertadores. Com isso, o goleador superou, em números gerais, Ademir da Guia, Edmundo e César Maluco, autores de oito tentos cada. O atacante agora é o 4º maior artilheiro do Palmeiras na disputa sul-americana, empatado com Lopes, que defendeu a equipe em 2001.

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