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futebol

Willian quer jogar no Corinthians, mas parte financeira é entrave para o negócio

Meia ganha 8 milhões de euros (R$ 49,5 milhões) por temporada no Arsenal. Para que ele defenda o Timão, clube inglês teria que pagar boa parte do salário...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 17:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2021 às 17:31
Crédito: PAUL CHILDS / POOL / AFP
Um retorno ao Brasil para jogar no Corinthians anima o meia Willian, ainda que isso contrarie algumas pessoas próximas. No entanto, a parte financeira é um entrave para um acerto nesta janela de transferências, que fechará na próxima terça-feira (31).TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja como ficaria o valor de mercado do Timão com os possíveis reforços
A diretoria corintiana não desistiu do negócio, mas entende que ele só acontecerá se o Arsenal, atual equipe de Willian, aceitar pagar boa parte dos salários.
Atualmente, o meia recebe 8 milhões de euros (R$ 49,5 mi) por temporada, livre de impostos, no clube londrino. Essa quantia corresponde mensalmente a R$ 4,1 milhões mensais, cerca de três vezes mais dos mais altos vencimentos do elenco corintiano.
O clima de Willian no Arsenal não é bom, e tanto os Gunners querem negociar o meia nesta janela dê transferências, quanto o jogador quer deixar a equipe de Londres o quanto antes.
O contrato do atleta com os ingleses tem duração até 30 de junho de 2023.

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