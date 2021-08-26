Willian quer jogar no Corinthians, mas parte financeira é entrave para o negócio

Crédito: PAUL CHILDS / POOL / AFP

Um retorno ao Brasil para jogar no Corinthians anima o meia Willian, ainda que isso contrarie algumas pessoas próximas. No entanto, a parte financeira é um entrave para um acerto nesta janela de transferências, que fechará na próxima terça-feira (31).TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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A diretoria corintiana não desistiu do negócio, mas entende que ele só acontecerá se o Arsenal, atual equipe de Willian, aceitar pagar boa parte dos salários.

Atualmente, o meia recebe 8 milhões de euros (R$ 49,5 mi) por temporada, livre de impostos, no clube londrino. Essa quantia corresponde mensalmente a R$ 4,1 milhões mensais, cerca de três vezes mais dos mais altos vencimentos do elenco corintiano.

O clima de Willian no Arsenal não é bom, e tanto os Gunners querem negociar o meia nesta janela dê transferências, quanto o jogador quer deixar a equipe de Londres o quanto antes.