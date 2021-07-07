Willian pregou ‘espírito coletivo’ antes de jogo contra Sport; confira os bastidores

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras

O Palmeiras conquistou mais uma importante vitória pelo Campeonato Brasileiro no último domingo (04). Contra o Sport, na Ilha do Retiro, o Verdão foi capaz de marcar um gol e, pela primeira vez depois de quatro jogos, não ser vazado. Um dia após o confronto, o clube divulgou, em seu canal do YouTube, um video dos bastidores da partida.O material mostra os jogadores aquecendo e se preparando para o embate. Além disso, foram registradas as falas durante a preleção, ainda no vestiário.

– Independentemente de quem for entrar em campo, ou de quem a gente for enfrentar, temos que levar o espírito coletivo. Temos um grupo forte, de muito talento. Se a gente colocar o ego, a vaidade de lado, e lembrar sempre que vamos conquistar, nós temos tudo para isso. O campo tá horrível, então vamos ajudar um ao outro. Às vezes o cara não tá bem, põe ele pra cima, abraça – afirmou Willian antes da partida.O vídeo também mostra comentários dos jogadores sobre o confronto. Felipe Melo, um dos destaques do Verdão no Recife, falou à TV Palmeiras sobre a sua polivalência, podendo atuar no meio-campo e na defesa.

– Isso faz parte do processo, faz parte do futebol. Creio que, para jogar num grande clube, você tem que estar habituado, ou se habituar rapidamente ao que o clube necessita. Se precisar de mim, até no gol, eu já peguei pênalti, tô acostumado.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (07), às 19h (horário de Brasília), contra o Grêmio, no Allianz Parque.