Willian Oliveira pede concentração do Cruzeiro para evitar surpresa contra o Tuntum na Copa do Brasil

O Cruzeiro quer evitar uma “casca de banana” bem típica de Copa do Brasil no duelo contra o Tuntum, do Maranhão, nesta quarta-feira, 16 de março, no interior do estado nordestino, pela segunda fase do mata-mata nacional. A equipe azul pretende resolver logo o confronto, em jogo único, e não ficar marcado por uma eliminação surpresa na competição, da qual é o maior vencedor.