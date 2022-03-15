Willian Oliveira pede concentração do Cruzeiro para evitar surpresa contra o Tuntum na Copa do Brasil

O Cruzeiro quer evitar uma “casca de banana” bem típica de Copa do Brasil no duelo contra o Tuntum, do Maranhão, nesta quarta-feira, 16 de março, no interior do estado nordestino, pela segunda fase do mata-mata nacional. A equipe azul pretende resolver logo o confronto, em jogo único, e não ficar marcado por uma eliminação surpresa na competição, da qual é o maior vencedor.
O volante Willian Oliveira alertou para os perigos do jogo, mesmo com a Raposa sendo favorita e falou em foco total dos jogadores. Confira nos vídeos da matéria. O time azul despachou o Sergipe na primeira fase do torneio. Caso o jogo termine empatado, a decisão da vaga será na disputa de pênaltis. Se avançar, o Cruzeiro arrecadará mais R$ 1,9 milhão de premiação. Willian Oliveira quer foco total da Raposa para evitar surpresas negativas-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)