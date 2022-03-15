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Willian Oliveira pede concentração do Cruzeiro para evitar surpresa contra o Tuntum na Copa do Brasil

A Raposa encara o time do Maranhão nesta quarta-feira, pela segunda fase da competição mata-mata em jogo único...
LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2022 às 20:13

Publicado em 15 de Março de 2022 às 20:13

O Cruzeiro quer evitar uma “casca de banana” bem típica de Copa do Brasil no duelo contra o Tuntum, do Maranhão, nesta quarta-feira, 16 de março, no interior do estado nordestino, pela segunda fase do mata-mata nacional. A equipe azul pretende resolver logo o confronto, em jogo único, e não ficar marcado por uma eliminação surpresa na competição, da qual é o maior vencedor.
O volante Willian Oliveira alertou para os perigos do jogo, mesmo com a Raposa sendo favorita e falou em foco total dos jogadores. Confira nos vídeos da matéria. O time azul despachou o Sergipe na primeira fase do torneio. Caso o jogo termine empatado, a decisão da vaga será na disputa de pênaltis. Se avançar, o Cruzeiro arrecadará mais R$ 1,9 milhão de premiação. Willian Oliveira quer foco total da Raposa para evitar surpresas negativas-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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