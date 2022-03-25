Willian Maranhão já treina no Peixe. Conheça mais sobre o novo reforço

O Santos anunciou nesta sexta-feira a contratação do volante Willian Maranhão, que estava no Bahia. O Peixe pagou R$ 500 mil para adquirir cerca de 70% dos direitos econômicos do atleta.O jogador chega para preencher um espaço vazio no elenco desde a saída do capitão Alison, ano passado. O antigo técnico santista, Fábio Carille, também detectou a necessidade de um jogador com essas funções no elenco, assim como Fabián Bustos.Com 26 anos, Willian Maranhão tem passagens por Boavista-RJ, Santa Cruz, Vasco, América-MG, Atlético-GO e Bahia. Ele chegou a estar no radar do Peixe em 2021, mas as negociação acabaram não avançando. O atleta é natural de São Luís, do Maranhão, e tem 1,79m.Sua principal característica é marcação. Willian Maranhão foi o principal desarmador do Atlético-GO em 2021, segundo dados do SofaScore. Ele ficou atrás apenas de Fernando Sobral, Éderson, Raul e Lizieiro. Levou 11 cartões amarelos e um vermelho. Ao todo, entrou em campo em 34 oportunidades.