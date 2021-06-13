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Willian lamenta empate no Dérbi e cobra reação imediata no Brasileirão: ‘Virar a chave rápido’

Atacante admitiu que a 'ressaca' da eliminação da Copa do Brasil abalou o elenco e destacou o retorno de Deyverson ao Verdão...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2021 às 21:45

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 21:45

Crédito: César Greco/Palmeiras
Após empatar em casa com o Corinthians por 1 a 1, na noite deste sábado, pela terceira rodada do Brasileirão, o atacante Willian, que começou o clássico no banco de reservas, falou após a partida e lamentou o resultado obtido no Derby, mesmo atuando no Allianz Parque. O camisa 29 até chegou a balançar as redes, mas o tento foi anulado depois da revisão do VAR – Rony estava em posição de impedimento.O atacante admitiu que o time ainda está sentindo a “ressaca” da eliminação da Copa do Brasil para o CRB nos pênaltis e cobrou dos companheiros uma reação imediata na competição nacional para não se distanciar dos primeiros colocados. O jogador acredita na força do grupo para dar uma resposta dentro de campo, mas reconheceu que o clube não vive uma boa fase:
– Pelo nosso ambiente, acredito que temos maturidade. Claro que ficamos chateados pela forma que saímos (da Copa do Brasil). Temos que virar a chave rápido. No segundo tempo, no início, deixamos eles jogarem e fizeram o gol. Infelizmente meu gol não valeu – concluiu.O camisa 29 ainda enalteceu o retorno de Deyverson ao Verdão, que fez sua reestreia no clássico e afirmou que é mais uma opção no setor ofensivo para o técnico Abel Ferreira. O atacante sabe da pressão e disse que a equipe precisa esquecer a cicatriz do passado para seguir em frente:
– Com a chegada do Deyverson, o Abel agora tem outro centroavante. Jogadores de qualidade para ele modificar durante a partida. Agora é continuar. Temos um grupo de muita qualidade. Tem toda uma pressão, mas time grande é assim. Cabeça erguida e trabalhar.
Na próxima quinta-feira (17), pela quarta rodada, o Verdão viaja até a Caxias do Sul, onde encara o Juventude, fora de casa, no estádio Alfredo Jaconi, em horário a ser confirmado.

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