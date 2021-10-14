Willian faz tratamento em dois período, e Corinthians tem 'reforços' da base em reapresentação

Crédito: Felipe Szpak/Ag. Corinthians

Na tarde desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians se reapresentou após vencer o Fluminense, na Neo Química Arena, e iniciou a preparação para o clássico diante do São Paulo, que acontecerá na próxima segunda, às 20h, no Morumbi, em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão-2021. Willian trabalhou em dois períodos de olho em sua recuperação.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na partida da última quarta-feira realizaram trabalho regenerativo com a equipe de fisioterapia. Enquanto isso, os demais atletas fizeram o aquecimento no Campo 4, seguido por um trabalho de rondo (espécie de bobinho).

Depois, no Campo 3, o técnico Sylvinho promoveu um treinamento coletivo em campo reduzido, que contou com a participação de quatro atletas das categorias de base do Timão: o zagueiro Belezi, os meias Guilherme Biro e Pedrinho e o atacante Felipe Augusto.

O meio-campista Willian, que sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda na partida da última quarta-feira e precisou ser substituído, realizou tratamento em dois períodos. Ele ainda é dúvida para pegar o São Paulo.