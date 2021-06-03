Willian Farias reconhece que o Coritiba deve fazer jogo perfeito para vencer o Botafogo fora de casa

O volante titular do Coritiba Willian Farias um dos destaques da equipe alviverde, pediu intensidade máxima do alviverde no duelo com o Botafogo neste sábado pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o jogador, a ideia do Coxa é buscar pontos diante do alvinegro.
+ Começou o Brasileirão! Conheça o app de resultados do LANCE!- Vamos enfrentar uma grande equipe, que tem um grupo forte e dentro de casa é sempre muito difícil de encarar. Temos que ter o máximo de intensidade para buscarmos um resultado positivo como visitantes - destacou o atleta.
Segundo Farias, o segundo semestre do Coxa tem tudo para ser positivo com a meta de chegar longe nas competições nacionais que o clube disputa em 2021.- Nossa meta é fazer um grande segundo semestre. Temos a Copa do Brasil e o Brasileiro e temos que estar preparados - completou o volante do Coxa.