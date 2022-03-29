Willian Farias quer dois grandes jogos com o Maringá nas finais do Paranaense

O volante Willian Farias, do Coritiba, um dos principais nomes do elenco alviverde atualmente, pediu intensidade máxima da equipe nas finais do Campeonato Paranaense, contra o Maringá, em dois jogos na quarta e domingo. Segundo o jogador, o Coxa vai com tudo para levantar o troféu.

- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO

'O grupo está muito motivado para essas finais. Serão dois jogos de alto nível, muito complicados e que precisamos ser perfeitos do início ao fim nelas. O elenco está muito focado e sabe da responsabilidade que terá nos cento e oitenta minutos. Queremos essa conquista', falou.

De acordo com Farias, conquistar o estadual será importante para todos

'O título estadual será muito importante para todos, pois dará ainda mais confiança e motivação ao grupo. Vamos em busca desse título para o nosso torcedor, que merece muito'.