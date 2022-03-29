Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

futebol

Willian Farias quer dois grandes jogos com o Maringá nas finais do Paranaense

Volante é um dos principais nomes do elenco comandado por Gustavo Morínigo...

Publicado em 29 de Março de 2022 às 18:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2022 às 18:52
O volante Willian Farias, do Coritiba, um dos principais nomes do elenco alviverde atualmente, pediu intensidade máxima da equipe nas finais do Campeonato Paranaense, contra o Maringá, em dois jogos na quarta e domingo. Segundo o jogador, o Coxa vai com tudo para levantar o troféu.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
'O grupo está muito motivado para essas finais. Serão dois jogos de alto nível, muito complicados e que precisamos ser perfeitos do início ao fim nelas. O elenco está muito focado e sabe da responsabilidade que terá nos cento e oitenta minutos. Queremos essa conquista', falou.
De acordo com Farias, conquistar o estadual será importante para todos
'O título estadual será muito importante para todos, pois dará ainda mais confiança e motivação ao grupo. Vamos em busca desse título para o nosso torcedor, que merece muito'.
Crédito: Divulgação/Coritiba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

coritiba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Vitória-ES, pela Copa Espírito Santo 2026
Em clássico definido no fim, Rio Branco e Vitória empatam pela Copa Espírito Santo
Sede TRE-ES
Sem apoio de eleitores, partido tem diretório barrado pelo TRE-ES
Agência do Banestes
Banestes alcança lucro recorde e tem melhor primeiro trimestre na história

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados