Willian Farias projeta a marca de 50 jogos pelo Sport

Um dos principais nomes do Sport, o volante Willian Farias revelou o desejo de conquistar o estadual e o Nordestão antes do início do Campeonato Brasileiro neste ano. Segundo o atleta, com passagens pelo Vitória, Coritiba, São Paulo e Cruzeiro, a meta de todos no Leão é levantar esses troféus em 2020.E MAIS:Anselmo Ramón crê em Chape voando baixo na retomada do futebolAo não renovar contrato, zagueiro recebe ameaça: 'Reze para não ter de voltar'Palmeiras transmitirá decisão da Liberta-99 no Facebook, na quinta'Vai ser importante para o clube levantar o troféu do estadual e da Copa do Nordeste antes do início do Campeonato Brasileiro. Vamos trabalhar muito para que isso seja possível em 2020. O grupo tem se dedicado ao máximo durante a temporada para dar alegrias ao torcedor. Vamos manter esse ritmo agora'.