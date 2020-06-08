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futebol

Willian Farias projeta a marca de 50 jogos pelo Sport

Volante chegou ao Leão na temporada passada e rapidamente conquistou o seu espaço no elenco...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2020 às 17:56

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 17:56

Crédito: Anderson Stevens/Sport Club do Recife
Um dos principais nomes do Sport, o volante Willian Farias revelou o desejo de conquistar o estadual e o Nordestão antes do início do Campeonato Brasileiro neste ano. Segundo o atleta, com passagens pelo Vitória, Coritiba, São Paulo e Cruzeiro, a meta de todos no Leão é levantar esses troféus em 2020.E MAIS:Anselmo Ramón crê em Chape voando baixo na retomada do futebolAo não renovar contrato, zagueiro recebe ameaça: 'Reze para não ter de voltar'Palmeiras transmitirá decisão da Liberta-99 no Facebook, na quinta'Vai ser importante para o clube levantar o troféu do estadual e da Copa do Nordeste antes do início do Campeonato Brasileiro. Vamos trabalhar muito para que isso seja possível em 2020. O grupo tem se dedicado ao máximo durante a temporada para dar alegrias ao torcedor. Vamos manter esse ritmo agora'.
Farias ainda revelou o desejo de chegar aos cinquenta jogos no clube, marca que está na sua lista para 2020.
'Para fazer história em um clube você precisa conquistar títulos e marcar com bons números sua passagem por ele. Vou me empenhar muito para chegar aos cinquenta jogos no clube. Espero que seja possível nesta temporada', finalizou. E MAIS:

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