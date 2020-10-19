Willian fala em ‘bater no peito’ e ‘assumir a responsabilidade’ após quarta derrota seguida

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras

O Palmeiras voltou a apresentar um péssimo futebol, perdeu por 2 a 0 para o Fortaleza, fora de casa, e chegou ao quarto revés consecutivo no Campeonato Brasileiro.

Após a partida, o atacante Willian falou sobre o difícil momento do Alviverde na temporada e como sair desta fase complica.

– Vamos falar o quê? Não tem o que falar. É claro. Bater no peito, assumir a responsabilidade e entender que o momento é ruim, mas nada perdido. Temos um grupo bom. Nesse momento é falar menos possível e trabalhar forte para ajustar o que precisa ser ajustado – avaliou o camisa 29.Em relação ao destempero de Gustavo Gómez, expulso nos acréscimos por reclamação, Willian disse que pediu calma ao defensor.

– Dentro de campo temos que ter equilíbrio, como eu falei para o Gustavo. É um cara que está sempre se doando, entregando. Quer vencer. Infelizmente, acontece pelo calor do jogo. O atacante também comentou o protesto feito por torcedores organizados no sábado (17), em frente à Academia de Futebol. Ele diz que entende a reclamação e acredita ser justa quando não há violência.