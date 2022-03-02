Willian entra na lista dos 25 brasileiros com mais gols na Libertadores

Um dos jogadores brasileiros com mais partidas de Libertadores na carreira (é o 13º, com 63), Willian agora é também um dos que mais vezes balançou as redes. Nesta terça-feira, em São Januário, o atacante abriu o placar na vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o Millonarios, da Colômbia, resultado que classificou o time para a próxima fase da competição sul-americana.

Esse foi 14º gol de Willian na principal disputa do continente, igualando as marcas de Neymar, Luís Fabiano, Washington, Rogério Ceni e Thiago Ribeiro. O Bigode agora aparece entre os 25 maiores artilheiros brasileiros na Libertadores, ocupando a 21ª colocação.

O atual camisa 17 do Tricolor Carioca disputou a competição pela 1º vez em 2012, quando ainda defendia o Corinthians. Na ocasião, porém, não deixou a sua marca nenhuma vez. Seu primeiro tento sairia dois anos mais tarde, defendendo o Cruzeiro.Foi no Palmeiras, no entanto, entre 2017 e 2021, que Willian passou a fazer a diferença. No Alviverde, além de conquistar o bicampeonato - 2020/2021 -, estufou as redes 11 vezes, sendo até hoje o segundo maior goleador do clube na história da disputa sul-americana.

BRASILEIROS COM MAIS GOLS NA HISTÓRIA DA LIBERTADORES

1º - Luizão - 29 gols em 42 jogos2º - Palhinha - 25 gols em 30 jogosFred - 25 gols em 43 jogos4º - Gabigol - 23 gols em 36 jogos5º - Célio Taveira - 22 gols em 43 jogos6º - Jairzinho - 21 gols em 36 jogos7º - Guilherme - 19 gols em 27 jogosRicardo Oliveira - 19 gols em 34 jogos9º - Bruno Henrique - 18 gols em 40 jogosSérgio João - 18 gols em 22 jogosTita - 18 gols em 43 jogosMarcelinho Carioca - 18 gols em 49 jogos13º - Robinho - 17 gols em 45 jogos14º - Pelé - 16 gols em 15 jogosZico - 16 gols em 20 jogosJardel - 16 gols em 21 jogos17º - Leandro Damião - 15 gols em 30 jogosDiego Souza - 15 gols em 49 jogosAlex - 15 gols em 46 jogosRafael Sóbis - 15 gols em 57 jogos​21º - Willian - 14 gols em 63 jogosNeymar - 14 gols em 25 jogos​Luis Fabiano - 14 gols em 24 jogosWashington - 14 gols em 28 jogosThiago Ribeiro - 14 gols em 43 jogosRogério Ceni - 14 gols em 90 jogos