Willian e Raphael Veiga aparecem como novidades em reapresentação do Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Após a convincente vitória por 3 a 0 sobre o Athletico-PR no último sábado (28), no Allianz Parque, o elenco do Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira (30), na Academia de Futebol, já para iniciar a preparação para o duelo diante do Delfín-EQU, que vale a vaga para as quartas da Libertadores.

A grande novidade na atividade comandada por Abel Ferreira e sua comissão técnica foram os retornos de Willian e Raphael Veiga. Titular com o português em três das oito partidas do novo técnico alviverde, a dupla deve estar na lista de relacionados para o duelo deste meio de semana.

Artilheiro da era Abel no Verdão, com cinco gols, Veiga retorna à equipe em um momento onde os meias do time também crescem de produção. Lucas Lima, Gustavo Scarpa e Zé Rafael fizeram grandes apresentações enquanto o camisa 23 foi desfalque pela Covid-19. Até Patrick de Paula jogou mais adiantado diante do Furacão e fez uma boa apresentação na nova posição.

>> CONFIRA O CHAVEAMENTO DA LIBERTADORESJaílson foi outro reforço que apareceu na Academia e treinou com o grupo palmeirense. O goleiro reserva também desfalcou o clube nas últimas semanas por causa do coronavírus

Abel Ferreira fez um treino tático, onde posicionou titulares e reservas para jogadas ensaiadas e movimentos coordenados visando uma evolução maior ainda do time em campo.

Os únicos desfalques da atividade entre os atletas do elenco profissional alviverde foram Luiz Adriano, que se recupera de uma lesão muscular, Renan e Marcos Rocha, que foram diagnosticados com a Covid-19 no sábado e só devem voltar ao clube na próxima semana.