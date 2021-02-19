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Luta contra o racismo

Willian, do Arsenal, denuncia ataques racistas nas redes sociais

Em seu perfil no Instagram, ele publicou as ofensas e fez um breve desabafo: "Algo precisa mudar! A luta contra o racismo continua"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 fev 2021 às 18:53

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 18:53

Willian, atacante do Arsenal e da Seleção Brasileira
Willian, atacante do Arsenal e da Seleção Brasileira Crédito: Reprodução Twitter
O meia-atacante Willian, do Arsenal, denunciou nesta sexta-feira diversos ataques racistas que sofreu nas redes sociais nas últimas horas. Em seu perfil no Instagram, ele publicou as ofensas e fez um breve desabafo: "Algo precisa mudar! A luta contra o racismo continua".
O jogador, com diversas passagens pela seleção brasileira, copiou "prints" dos comentários que recebeu nas últimas horas. Em quase todos, aparecia a palavra "macaco", às vezes acompanhado das figuras do animal e de bananas. Outro diz para o atleta "voltar para a selva".
Alguns fizeram referência ao empate do Arsenal com o Benfica, por 1 a 1, na quinta, pela fase de mata-mata da Liga Europa. O brasileiro entrou apenas nos acréscimos da partida. "Nós não podemos e não vamos deixar o racismo e o ódio se tornarem normalizados no futebol", disse um porta-voz do Arsenal horas depois.
O ataque racista a Willian acontece num momento em que os próprios clubes ingleses estão se unindo numa campanha contra o preconceito. Até rivais como Manchester United, Manchester City, Everton e Liverpool deixaram de lado as diferenças para emitirem comunicado conjunto pedindo o fim do racismo.
"Todos nós precisamos trabalhar juntos para acabar com este tipo de comportamento. Isso inclui os clubes, as entidades responsáveis, os torcedores, a imprensa e os políticos. Mas exige a ajuda e o compromisso das empresas de redes sociais", afirmou o porta-voz do Arsenal, nesta sexta.
Antes de Willian, diversos jogadores do futebol inglês sofreram ataques racistas. Dentre os atletas alvos estão Marcus Rashford e Lauren James, também do Manchester United, além de Reece James, do Chelsea, e Alex Jankewitz, do Southampton. Nos últimos dias, Anthony Martial e Axel Tuanzebe, ambos do United, também foram alvos destes ataques.
"Nós nos comprometemos a usar nossa voz e nossa rede de apoio para fortalecer medidas e ações tomadas por autoridades relevantes para punir os responsáveis por estes abusos, o que afeta todos nós. Se um indivíduo destes for sócio do Arsenal, será banido do clube", afirmou o representante do time londrino.

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