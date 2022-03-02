Willian comemora sequência do Fluminense e exalta elenco: 'Primeiro passo na Libertadores'

Nesta terça-feira, o Fluminense conquistou a primeira classificação do ano. Em São Januário, o Tricolor venceu o Millonarios por 2 a 0, em jogo válido pela decisão da segunda rodada da Libertadores. Com o placar acumulado por 4 a 1, o Time de Guerreiros teve a vitória confirmada pelos gols de Willian e Jhon Arias. Autor do primeiro gol, Bigode comemorou a sequência e elogiou a torcida, que lotou o estádio. O Fluminense eliminou o Millonarios na Libertadores (Divulgação / Fluminense)- Muito feliz por esse momento. Claro que a gente sabe que é o início de uma temporada, mas começamos com todo o vapor. Tanto no Carioca, quanto nessa pré-Libertadores... Primeiro foi essa fase, contra o Millonarios, e sabíamos da dificuldade dos dois jogos. A gente fez um bom placar lá, e hoje diante do nosso torcedor, temos que valorizar a essa atmosfera que eles criaram e a gente dentro de campo sente. Foi importantíssimo, e graças a Deus conseguimos fazer os gols e contribuir com o bom resultado. É o primeiro passo na Libertadores - disse.

Ele também comentou sobre a criação do Flu durante o jogo. Segundo Willian, atacantes tentam movimentar o meio-campo para auxiliar na transição ofensiva. Ainda assim, o jogador reforçou que mesmo exercendo a função, não tem essa característica.

- O Luiz, às vezes joga mais [no meio], às vezes eu tento também ir para o meio, mas realmente não é muito a minha função. Eu sou mais aquele segundo atacante, que vai esperar a bola, mas temos o Yago. Sempre tentamos nos falar dentro de campo, ter uma estratégia dentro do nosso trabalho para atrair o time deles e fazer a movimentação certa. A gente conversa para poder, no timing certo, virar esse meia que vai pode fazer ali, como foi no gol do Jhon.> Veja e simule a tabela do Carioca

Willian destacou o potencial do elenco tricolor, que conta com jogadores experientes e moleques de Xerém. Ele também falou que contar com pessoas que já viveram a Libertadores é um diferencial.